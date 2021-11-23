Доторкнись до легенди: віллу з фільму "Дім Гуччі" можна орендувати на Airbnb (фото, ціна)

Віллу з фільму "Дім Гуччі" тепер можна орендувати / Фото: Колаж: Сьогодні

Відому після зйомок фільму "Дім Гуччі" віллу Бальбіано тепер можна орендувати Airbnb, де ви зробите безперечно круті знімки на свій смартфон. Так би мовити, під'їхала цікава нагода витратити кругленьку суму грошей тим, у кого вони є. До речі, якщо гаманець справді тисне, можна також придивитися до найдорожчої прикраси в історії Tiffany & Co .

Вілла Бальбіано – це розкішний палац XVI століття на озері Комо з пишними садами, фресками доби бароко та таким золотим інтер'єром, що десь там плаче Пшонка. За сюжетом фільму "Дім Гуччі", прем'єра якого запланована на 25 листопада в кінотеатрах України, у маєтку живе старший син засновника модної імперії Гуччіо Гуччі Альдо.

Реклама

Вілла Бальбіано XVI ст. / Фото: Airbnb

Так, вже в березні 2022 року можна буде залишитися на одну ніч у віллі Бальбіано за 2 766,40 євро. І в Airbnb упевнені, що від клієнтів відбою не буде. Таку пропозицію не обійдуть стороною фанатики моди та любителі історії та мистецтва. Аби лише фільм не підкачав, – а запалив бажання відчути себе великим.

Добова вартість оренда вілли Бальбіано – 2 766,40 євро / Фото: Airbnb

Реклама

Вілла знаходиться в італійській комуні Оссуччо. Вперше ім'я Бальбіано згадується у документі, датованому 941 роком. Тоді історик Паоло Джовіо написав про землю, де його родина мала чудові володіння, густо засаджені тутовими деревами та оливками. Його сім'я володіла маєтком, який використовували як заміську резиденцію, до середини XVI століття. Незабаром власником вілли став кардинал Толомео Галліо, який і вніс перші зміни у планування будівлі. Після нього віллу купив кардинал Анджело Марія Дуріні і так нею захопився, що практично перетворив на музей із фантастичними рослинами та рідкісними творами. На території палацу проводили фестивалі, звані вечері та вишукані бали.

Вілла знаходиться в італійській комуні Оссуччо / Фото: Airbnb

Нещодавно старовинний маєток був повністю відреставрований під керівництвом знаменитого французького дизайнера Жака Гарсії.

Реклама

Орендувати віллу можна на Airbnb / Фото: Airbnb

У маєтку зробили новий ремонт, відновили фрески XVII століття художників епохи бароко — братів Рекки та Агостіно Сільви. А всередині будівлю прикрашають вишукані інтер'єри з кришталевими люстрами, мармурові ванні кімнати та антикварні меблі, куплені на престижних аукціонах Sotheby's та Christie's.

Віллу, де знімали "Дім Гуччі", тепер можна орендувати / Фото: Airbnb

До речі, на цій же віллі знімалася обкладинка жовтневого номера Harper's Bazaar у 2019 році. Ще один аргумент для тих, хто думає над орендою цього маєтку.

Обкладинка Harper's Bazaar 2019 року / Фото: harpersbazaar.com

Читайте також:

Влаштували фотополювання зі смартфоном Xiaomi 11Т : як пройшов осінній інстаміт у парку "Беремицьке"

Як побудувати міцні стосунки у парі – розповідає психолог

Київ потрапив до ТОП-5 найінстаграмніших міст світу. Ми випередили Флоренцію, Прагу та Санкт-Петербург.