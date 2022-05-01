Користь цільнозернового хліба – як приготувати чіабатту вдома

Приготувати чіабатту можна самому вдома, адже користь цільнозернового хліба для здоров'я велика / Фото: unsplash.com, Колаж: Сьогодні

Зараз багато хто пече сам домашній хліб , а італійська Ciabatta integrale, яка готується з цільного пшеничного борошна, не просто смачна, а ще корисна. Але приготувати чіабатту можна зі звичайного борошна , як – рецептом у своєму інстаграмі поділилася фудексперт Світлана Левицька.

Одна з головних переваг хліба з цільнозернового борошна – велика кількість клітковини Саме харчові волокна помгають кишківнику добре працювати, запобігають запорам і зменшують ризик розвитку раку товстої кишки. Також цільнозерновий хліб допомагає надовго зберегти почуття ситості, а отже – підтримувати нормальну вагу.

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Секрет великих дірочок у чіабатті – борошно з високим вмістом білка, а також спеціальний спосіб, як настояти та складати тісто / Фото: freepik.com

Чи знаєте ви, що секрет великих дірочок у чіабаті- це борошно з високим вмістом білка, а також спеціальний спосіб, як настояти та кілька разів потім складати тісто для випічки? Готувати чіабатту не складно, просто довго. Якщо є можливість та натхнення регулярно ходити та перекладати тісто – можете приступати. Вам знадобиться:

борошно – 425 гр

вода кімнатної температури – 325мл.

дріжджі – 10 гр (сухих ~ 3 гр)

сіль – 1 ч. л.

олія – 40 мл.

Після замішування тесту перший підхід для перемішування через 30 хвилин. Потім потрібно зробити три перекладання тесту і після кожного почекати 30 хвилин, а після четвертого перекладання – почекати дві години. Після формування чіабатти чекаємо ще 20 хвилин.

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Запікаємо хліб за температури 220 градусів. Перші 10 хвилин із водяним куполом. Потім парову баню прибираємо та чекаємо ще хвилин 15-20. Якщо пекти чіабатту на пательні: тримайте 10 хвилин під кришкою на дуже повільному вогні з одного боку, потім ще 15 хвилин з іншого. Беріть широку паткльню. Перед нарізкою хліб слід остудити на решітці.

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