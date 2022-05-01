Польза цельнозернового хлеба – как приготовить чиабатту дома

Приготовить чиабатту можно самому дома, ведь польза цельнозернового хлеба для здоровья большая / Фото: unsplash.com, Коллаж: Сегодня

Сейчас многие пекут сами домашний хлеб, а итальянская Ciabatta integrale, которая готовится из цельной пшеничной муки, не просто вкусна, а еще полезна. Но приготовить чиабатту можно из обычной муки, как – рецептом в своем инстаграмме поделилась фудэксперт Светлана Левицкая.

Одно из главных преимуществ хлеба из цельнозерновой муки – большое количество клетчатки. Именно пищевые волокна поомгают кишечнику хорошо работать, предотвращают запоры и уменьшают риск развития рака толстой кишки. Также цельнозерновой хлеб помогает надолго сохранить чувство сытости, а значит – поддерживать нормальный вес.

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Секрет крупных дырочек в чиабатте – мука с высоким содержанием белка, а также специальный способ, как настоять и складывать тесто / Фото: freepik.com

Знаете ли вы, что секрет крупных дырочек в чиабате – мука с высоким содержанием белка, а также специальный способ, как настоять и несколько раз потом складывать тесто для выпечки? Готовить чиабатту не сложно, просто долго. Если есть возможность и вдохновение регулярно ходить и перекладывать тесто – можете приступать. Вам понадобится:

мука – 425 гр

вода комнатной температуры – 325 мл.

дрожжи – 10 гр (сухих ~ 3 гр)

соль – 1 ч.л.

растительное масло – 40 мл.

После замешивания теста первый подход для перемешивания – через 30 минут. Затем нужно сделать три перекладывания теста и после каждого подождать 30 минут, а после четвертого перекладывания – 2 часа. После формировки чиабатты ждем 20 минут.

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Запекаем хлеб при 220 градусах. Первые 10 минут с водяным куполом. Затем баню убираем и еще минут 15-20. Если печь чиабатту на сковороде: держите 10 минут под крышкой на очень медленном огне с одной стороны, затем еще 15 минут с другой. Берите сковороду посвободнее. Перед нарезкой хлеб остудите на решетке.

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