Чому я не худну – 4 відповіді на це запитання від експерта

Якщо мучить питання "Чому я не худну", то спробуйте повноцінно снідати, вчасно вечеряти та не захоплюватися алкоголем за вечерею / Фото: freepik.com, unsplash.com

Харчуєтесь в цілому раціонально, досить активні, але все одно схуднути не виходить і вага стоїть на місці (а іноді навіть зростає)? Відповісти на питання, "чому я не худну", і уникнути помилок у боротьбі з зайвою вагою допомогла гастроентеролог Євгенія Бєлінська.

Євгенія Белінська / Фото: пресслужба

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Чому не вдається схуднути?

Перше, що спадає на думку, коли спроби схуднути виявляються безуспішними – напевно, є якась причина в організмі. І починаємо шукати в інтернеті, які аналізи здати, щоби цю причину відшукати.

Часто схуднути не виходить саме через неправильну організацію режиму дня та харчування. / Фото: unsplash.com

Але таємниця часто лежить на поверхні і не вимагає здавання аналізів на надхмарну суму. Часто схуднути не виходить саме через неправильну організацію режиму дня та харчування.

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Яких помилок під час схуднення ми припускаємося і як їх виправити?

По перше, схуднути може заважати відсутність сніданку. Вранці хочеться трохи довше поспати, тому людина прокидається, на ходу випиває чашку кави та біжить на роботу. В обід замість повноцінного вживання їжі – перекушування, в результаті до вечора їсти хочеться настільки сильно, що ви з'їдаєте все в радіусі досяжності. А зранку снідати не дуже хочеться, і так – по колу.

Щоб встигати снідати, що важливо при схудненні, готуйте їжу ввечері, а вранці просто розігрійте / Фото: freepik.com

Що робити?, який вранці можна швидко розігріти. Якщо почати так робити, то незабаром стрілки терезів хитнуться у зворотний бік.

По-друге, багато хто після напруженого робочого дня за вечерею "пропускає" келишок вина (а то й більше). Пам'ятайте, що алкогольні напої досить калорійні. Не йдеться про те, що вживати спиртне не можна, можна: але в помірних кількостях.

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Чому важливо вчасно купувати продукти для приготування

По-третє, часто успішному схудненню заважає відсутність у холодильнику готової їжі або достатньої кількості продуктів для її приготування. У чому зв'язок? У тому, що найчастіше людина починає регулярно замовляти піцу, бургери або іншу калорійну їжу.

Або починаючи готувати вечерю, легко починає "шматочувати": у результаті поки приготував корисну їжу, вже встиг з'їсти масу непотрібної їжі. Тому закуповувати продукти краще заздалегідь та враховувати страви, які ви плануєте приготувати.

Калорії можна не тільки їсти, а й пити: лимонад, чай з медом, кава з цукром, компот, сік, смузі теж сприяють набору ваги / Фото: freepik.com

Готувати їжу краще одразу на пару днів. Але не 7-літрову каструлю борщу на сніданок, обід та вечерю, а м'ясні страви, рибні, кілька видів каш та овочів. У плані корисності – візьміть фрукти, пастилу замість торта та пиріжків.

І по-четверте, не забувайте, що калорії можна не лише їсти, а й пити. Чай з медом, кава з цукром, компот, сік, смузі теж рахуються. Тому зверніть увагу на калорійне питво, а не лише їжу.

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