Чому знімати макіяж потрібно відразу, як повернулася додому

Знімати макіяж треба відразу після повернення додому, а спати в косметиці дуже шкідливо / Фото: Колаж: Сьогодні

Тональні і пудрови засоби, туш, на які осіла міськтй пил, перевантажують шкіру, сприяють "забиванню" пор, появі ранніх зморшок. Чому макіяж потрібно знімати саме відразу після повернення додому, чим шкідливо спати з макіяжем і які помилки ми допускаємо при догляді за шкірою обличчя – розповіла консультант по б'юті-практикам, масажист Марія Алтухова.

Марія Алтухова / Фото: пресслужба

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Чому не варто залишати макіяж на обличчі до вечірнього вмивання

Багато жінок, повертаючись додому, відразу видаляють лише помаду. А туш на віях, тональний крем, пудру, тіні і весь інший "б'юті-арсенал" змивають, коли приймають вечірній душ і лягають спати. На жаль, але деякі дівчата і жінки так втомлюються, що навіть лягають спати в макіяжі.

Але наша шкіра – не менш важливий орган, ніж серце або легені. Шкіра бере участь в потовиділенні, терморегуляції, загоєнні ран. І якщо вона недостатньо дихає, то порушуються її функції, шкіра пересихає, запалюється. Косметичні тональні засоби і макіяж блокують пори, заважають кожному салу і поту "виходити", в результаті пори забруднюються, закупорюються, часто запалюються.

У багатьох косметичних засобах містяться силікони, які змішавшись з потом і вуличним пилом ще більше забивають пори. А якщо у вас є звичка засинати з макіяжем, то потрапили в волосяні фолікули пудра, тональний крем або рум'яна плюс тертя шкіри об подушку можуть спровокувати вугровий висип (акне).

Декоративна косметика перешкоджає регенерації шкіри, сприяє руйнуванню колагену – а це провокує появи ранніх зморшок і призводить до старіння. А також залишені на ніч на очах і обличчі туш, тіні і рум'яна можуть привести до ще більших проблем зі здоров'ям.

Що ж буде, якщо не змивати макіяж на ніч?

По перше, густо нафарбовані вії можуть ламатися уві сні, до того ж туш і підводка для очей в'їдаються в шкіру, призводять до уповільнення росту вій і їх ламкості. Потрапивші на слизову оболонку частинки туші, тіней, упереміш з пилом і шкірним жиром, можуть привести до запальних процесів. Аж до розвитку кон'юнктивіту.

Залишені на ніч тіні, в яких можуть бути тальк або спирт, сушать шкіру повік / Фото: Pinterest

А залишені на ніч тіні, в яких можуть бути тальк або спирт, сушать шкіру повік, яка і так дуже ніжна. Підсумок – лущення, подразнення, ранні зморшки навколо очей. Взагалі серед косметологів і фахівців з б'юті-практикам стає все популярнішим такий погляд, що догляд за шкірою і тим більше використання декоративної косметики варто звести до мінімуму. Тоді шкіра буде сама себе відновлювати.

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Як же правильно знімати макіяж і доглядати за шкірою?

Для зняття макіяжу використовуйте зручний вам і відповідне вашому типу шкіри засіб – молочко, пінку для вмивання, якщо шкіра жирна – гель або лосьйон для вмивання / зняття макіяжу. Якщо засіб сильно сушить шкіру, то можна використовувати для вмивання мелену на кавомолці вівсянку або убтан (суміш трав'яних порошків).

Вмиватися дуже гарячою водою не добре для шкіри, також, як багатьом не підходить використовувати ранковий лід. Це може привести до зайвої ламкості і травмування капілярів – дрібних судин. Після вмивання краще використовувати не звичайний тканинний рушник, а акуратно промокнути шкіру паперовим рушником .

Оскільки на тканинних рушниках (які ми все-таки не змінюємо на чисте після кожного використання) швидко розмножуються бактерії , Залишаються мікроскопічні частинки шкіри і так далі.

Спочатку потрібно зняти макіяж молочком або пінкою для вмивання, потім нанести тонік, і лише потім – доглядовий крем / Фото: Колаж: Сьогодні

Важливо! Не тільки змити макіяж, але і не забувати вчасно міняти наволочки. Щоб очищена шкіра не контактувала з несвіжим постільною білизною – це теж може призвести до появи подразнення і висипу на шкірі. Після вмивання спочатку нанесіть на обличчя тонік або гідролат – це квіткова ароматична вода, яку отримують за допомогою парової дистиляції трав, квіток, іноді фруктів і ягід.

Ці кошти допомагають добре зволожити шкіру. І лише потім наносити свій доглядовий нічний крем або маску. А виглядати з ранку свіже допоможе самомасаж обличчя і інші домашні лайф-хакі.

Отже , формула ідеального догляду за шкірою – очищення, зволоження, SPF-засіб (як на морі, так і в місті) і легкий консилер, якщо потрібно приховати прищі або пігментацію. Щільні, важкі тональні засоби, тим більше в спеку, краще залишити для будь-якого важливого заходу і не використовувати щодня.

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