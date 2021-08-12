Змінити мову на: RU На головну Сьогодні
Головна Lifestyle Здорово

Чому знімати макіяж потрібно відразу, як повернулася додому

Світлана Євсєєва
12 серпня, 12:30
Переступивши поріг дому , відразу зніміть макіяж, а тим більше не лягайте спати в косметиці. Що буде зі шкірою, якщо її неправильно очищати – в матеріалі

Знімати макіяж треба відразу після повернення додому, а спати в косметиці дуже шкідливо / Фото: Колаж: Сьогодні

Тональні і пудрови засоби, туш, на які осіла міськтй пил, перевантажують шкіру, сприяють "забиванню" пор, появі ранніх зморшок. Чому макіяж потрібно знімати саме відразу після повернення додому, чим шкідливо спати з макіяжем і які помилки ми допускаємо при догляді за шкірою обличчя – розповіла консультант по б'юті-практикам, масажист Марія Алтухова.

Марія Алтухова / Фото: пресслужба

А ми зібрали для вас 10 лайфхаків, які допоможуть провести серпня весело і з користю.

Чому не варто залишати макіяж на обличчі до вечірнього вмивання

Багато жінок, повертаючись додому, відразу видаляють лише помаду. А туш на віях, тональний крем, пудру, тіні і весь інший "б'юті-арсенал" змивають, коли приймають вечірній душ і лягають спати. На жаль, але деякі дівчата і жінки так втомлюються, що навіть лягають спати в макіяжі.

Але наша шкіра – не менш важливий орган, ніж серце або легені. Шкіра бере участь в потовиділенні, терморегуляції, загоєнні ран. І якщо вона недостатньо дихає, то порушуються її функції, шкіра пересихає, запалюється. Косметичні тональні засоби і макіяж блокують пори, заважають кожному салу і поту "виходити", в результаті пори забруднюються, закупорюються, часто запалюються.

Читайте також:

У багатьох косметичних засобах містяться силікони, які змішавшись з потом і вуличним пилом ще більше забивають пори. А якщо у вас є звичка засинати з макіяжем, то потрапили в волосяні фолікули пудра, тональний крем або рум'яна плюс тертя шкіри об подушку можуть спровокувати вугровий висип (акне).

Декоративна косметика перешкоджає регенерації шкіри, сприяє руйнуванню колагену – а це провокує появи ранніх зморшок і призводить до старіння. А також залишені на ніч на очах і обличчі туш, тіні і рум'яна можуть привести до ще більших проблем зі здоров'ям.

Що ж буде, якщо не змивати макіяж на ніч?

По перше, густо нафарбовані вії можуть ламатися уві сні, до того ж туш і підводка для очей в'їдаються в шкіру, призводять до уповільнення росту вій і їх ламкості. Потрапивші на слизову оболонку частинки туші, тіней, упереміш з пилом і шкірним жиром, можуть привести до запальних процесів. Аж до розвитку кон'юнктивіту.

Залишені на ніч тіні, в яких можуть бути тальк або спирт, сушать шкіру повік / Фото: Pinterest

А залишені на ніч тіні, в яких можуть бути тальк або спирт, сушать шкіру повік, яка і так дуже ніжна. Підсумок – лущення, подразнення, ранні зморшки навколо очей. Взагалі серед косметологів і фахівців з б'юті-практикам стає все популярнішим такий погляд, що догляд за шкірою і тим більше використання декоративної косметики варто звести до мінімуму. Тоді шкіра буде сама себе відновлювати.

Реклама

Як же правильно знімати макіяж і доглядати за шкірою?

Для зняття макіяжу використовуйте зручний вам і відповідне вашому типу шкіри засіб – молочко, пінку для вмивання, якщо шкіра жирна – гель або лосьйон для вмивання / зняття макіяжу. Якщо засіб сильно сушить шкіру, то можна використовувати для вмивання мелену на кавомолці вівсянку або убтан (суміш трав'яних порошків).

Читайте також:

Вмиватися дуже гарячою водою не добре для шкіри, також, як багатьом не підходить використовувати ранковий лід. Це може привести до зайвої ламкості і травмування капілярів – дрібних судин. Після вмивання краще використовувати не звичайний тканинний рушник, а акуратно промокнути шкіру паперовим рушником .

Оскільки на тканинних рушниках (які ми все-таки не змінюємо на чисте після кожного використання) швидко розмножуються бактерії , Залишаються мікроскопічні частинки шкіри і так далі.

Спочатку потрібно зняти макіяж молочком або пінкою для вмивання, потім нанести тонік, і лише потім – доглядовий крем / Фото: Колаж: Сьогодні

Важливо! Не тільки змити макіяж, але і не забувати вчасно міняти наволочки. Щоб очищена шкіра не контактувала з несвіжим постільною білизною – це теж може призвести до появи подразнення і висипу на шкірі. Після вмивання спочатку нанесіть на обличчя тонік або гідролат – це квіткова ароматична вода, яку отримують за допомогою парової дистиляції трав, квіток, іноді фруктів і ягід.

Ці кошти допомагають добре зволожити шкіру. І лише потім наносити свій доглядовий нічний крем або маску. А виглядати з ранку свіже допоможе самомасаж обличчя і інші домашні лайф-хакі.

Отже , формула ідеального догляду за шкірою – очищення, зволоження, SPF-засіб (як на морі, так і в місті) і легкий консилер, якщо потрібно приховати прищі або пігментацію. Щільні, важкі тональні засоби, тим більше в спеку, краще залишити для будь-якого важливого заходу і не використовувати щодня.

Також рані ми писали, як перестати боятися красиво старіти.

Реклама