Чому не проходять акне і прищі на обличчі: як врятувати ситуацію

Якщо проблема в гормонах або неправильному харчуванні, то косметичні процедури не допоможуть

З висипом вугрів, прищами, постійно жирною шкірою можна боротися роками і засмучуватися, що немає ніякого результату. Чому акне "повертається", коли пілінги і маски не допомагають і що зробити, щоб ваша шкіра стала чистою і сяючою, розповіла гінеколог-ендокринолог Вікторія Барановська.

Вікторія Барановська Фото: прес-служба

Чому часто лікування акне не дає результатів?

Акне – захворювання хронічне, при ньому уражаються сальні залози, закупорюються і запалюються волосяні фолікули. Лікування акне різними пилингами, масками, може не давати результатів, тому що не знайдено і не усунуто основну причину, яка провокує появу прищів на обличчі. А причин появи акне може бути багато:

демодекоз (інфікування підшкірним кліщем),

порушення обміну речовин,

незбалансоване харчування,

неправильний догляд за шкірою.

гормональний дисбаланс.

У таких випадках, скільки б ви не намагалися мастити шкіру спеціальними кремами, результату не буде. Крім того, позбавлення від акне в домашніх умовах може ще сильніше посилити ситуацію, якщо діяти неправильно. Тому лікуванням повинен займатися фахівець: дерматолог, гінеколог або ендокринолог – залежить від причини, що викликала акне.

Чому з'являється акне у підлітків і молоді

Молодим дівчатам (та й хлопцям теж) прищі доставляють чимало клопоту. В юному віці однією з причин виникнення акне є гормони. У зовсім юних дівчат проблеми зі шкірою обличчя з'являються в період початку першої менструації, потім тривають в молодому віці. Це період активності андрогенів, чоловічих статевих гормонів, які виробляються наднироквими залозами та яєчниками.

Надлишок таких гормонів в організмі призводить до "атаки" сальних залоз. В результаті виробляється забагато шкірного сала, бактерії, що живуть на шкірі, з'єднуються з цим салом, викликаючи утворення прищів та запальний процес.

Як дізнатися справжню причину акне та прищів

Візуально – ніяк, це зможе визначити тільки лікар. Якщо причина в гормонах, то потрібно буде здати спеціальний аналіз крові. Він проводиться в певні дні менструального циклу. Також лікар може рекомендувати пройти УЗД органів малого таза.

Пам'ятайте, що проблема, яка викликала акне, у кожного індивідуальна. І тільки визначившись з першопричиною (якщо вона гормональна), то можна приступати до спільного з дерматологом лікування.

Нагадаємо, що раніше ми розповіли про те, як позбутися від прищів на шкірі.

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