Чому потрібно їсти горіхи щодня

Щоб підтримати серце і судини здоровими, потрібно їсти горіхи щодня / Фото: unsplash.com

Горіхи здатні поліпшити не тільки фізичне здоров'я, а також протистояти депресії. Але найбільш корисні різні види горіхів саме для здоров'я серця і судин: результати дослідження іспанських вчених опубліковані в журналі Nutrients.

Чим саме корисні горіхи для здоров'я?

Звичайні горіхи (деревні горіхи і арахіс) – це висококалорійні продукти, натуральні нутрицевтики. Природа обдарувала їх складною матрицею корисних поживних і біологічно активних речовин: це мононенасичені і поліненасичені жирні кислоти, високоякісний білок, клітковина, мінерали, токофероли, фітостерини, і антиоксидантні феноли.

Ці горіхові компоненти зменшують фактори ризику серцево-судинних захворювань і поліпшують прогноз за вже наявних проблем з серцем і судинами. Вражає у дослідженні той факт, то, що раціон з додаванням горіхів знизив ризик інсульту на 45%.

Горіхи також позитивно впливають і на безліч інших показників здоров'я. А саме: серед тих, хто регулярно їсть горіхи, нижче захворюваність і смертність від раку, а також знижується смертність від усіх причин. А ще горіхи покращують когнітивні функції і знижують депресію.

Горіхи знижують рівень холестерину і високий кров'яний тиск / Фото: unsplash.com

Реклама

Горіхи знижують рівень холестерину, покращують глікемічний контроль, знижують артеріальний тиск і запальні процеси в організмі.

Скільки горіхів потрібно їсти на день і яких саме?

Хоча горіхи і є висококалорійною їжею, вони не призводять до ожиріння і навіть можуть допомогти схуднути. Найбільш корисні в плані підтримки здоров'я серця і судин деревні горіхи (волоські горіхи, мигдаль і фундук) і арахіс (але не арахісова олія).

Медики рекомендують вживати 30 г горіхів на день. Однак горіхи – продукт алергенний, особливо арахіс. Також деякі види горіхів протипоказані для діабетиків і за наявності захворювань органів травлення. І взагалі не варто їсти горіхів більше, ніж рекомендується.

Також ми писали, чим корисні волоські горіхи і як їх правильно їсти.