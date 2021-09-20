Почему нужно есть орехи каждый день

Чтобы поддержать сердце и сосуды здоровыми, нужно есть орехи каждый день / Фото: unsplash.com

Орехи способны улучшить не только физическое здоровье, а также противостоять депрессии. Но наиболее полезны разные виды орехов именно для здоровья сердца и сосудов: результаты исследования испанских ученых опубликованы в журнале Nutrients.

Чем именно полезны орехи для здоровья?

Обычные орехи (древесные орехи и арахис) – это высококалорийные продукты, натуральные нутрицевтики. Природа одарила их сложной матрицей полезных питательных и биологически активных веществ: это мононенасыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты, высококачественный белок, клетчатка, минералы, токоферолы, фитостерины, и антиоксидантные фенолы.

Эти ореховые компоненты благоприятно уменьшают факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний и улучшают прогноз при уже имеющихся проблемах с сердцем и сосудами. Впечатляет в исследовании тот факт, то, что рацион с добавками орехов снизил риск инсульта на 45%.

Орехи также положительно влияют и на множество других показателей здоровья. А именно: среди тех, кто регулярно ест орехи, ниже заболеваемость и смертность от рака, а также снижается смертность от всех причин. А еще орехи улучшают когнитивные функции и снижают депрессию.

Орехи снижают уровень холестерина и высокое кровяное давление / Фото: unsplash.com

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Орехи снижают уровень холестерина, улучшают гликемический контроль, снижают артериальное давление и воспалительные процессы в организме.

Сколько орехов нужно есть в день и каких именно?

Хотя орехи и являются высококалорийной пищей, они не предрасполагают к ожирению и даже могут помочь в похудении. Наиболее полезны в плане поддержки здоровья сердца и сосудов древесные орехи (грецкие орехи, миндаль и фундук) и арахис (но не арахисовое масло).

Медики рекомендуют употреблять 30 г орехов в день. Однако орехи – продукт аллергенный, особенно арахис. Также некоторые виды орехов противопоказаны при диабете и заболеваниях органов пищеварения. И вообще не стоит есть орехов больше, чем рекомендуется.

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