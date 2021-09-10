Переможці Євробачення Måneskin – герої нової реклами Gucci (фото)

/ Фото: Gucci

Переможці на Євробаченні 2021 група Måneskin, яких звинуватили в плагіаті, стали героями нової рекламної кампанії модного дому Gucci.

Артисти знялися в зйомці, присвяченій колекції Aria, що вийшла в честь 100-річчя бренду. Над знімками працював дует модних фотографів Мерт Алас і Маркус Пігготт.

/ Фото: Gucci

У зйомці вокаліст Даміано Давид, гітарист Томас Раджі, барабанщик Ітан Торки і басистка Вікторія Де Анжеліс позують в вінтажних інтер'єрах в речах авторства креативного директора будинку Алессандро Мікеле.

Артисти позували в костюмах з паєтками і пір'ям, шкіряних штанях, напівпрозорих сорочках і інших речах з нової колекції Gucci Aria.

/ Фото: Gucci

Крім Måneskin в рекламі Gucci знялися Крістен МакМенамі і інші моделі.

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/ Фото: Gucci

/ Фото: Gucci

/ Фото: Gucci

Також Gucci випустили ролик нової рекламної кампанії, який вийшов з обмеженнями до перегляду. Дуже еротичне відео з поцілунками і оголеними моделями дозволено дивитися людям, які досягли 18 років.

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