Сукня, як у Кім: вибираємо вбрання у головному кольорі Нового року 2022 (фото + ціни)

Сукні такого кольору, як у Кім Кардаш'ян / Фото: Колаж: Сьогодні

Кім Кардашян завжди на кілька кроків вперед у модній індустрії. Вона диктує тренди, створює все нове і перетворює, начебто, банальні речі – на хіти. Згадати лише найзвичайніші популярні у 80-х та 90-х велосипедки, які вона реінкарнувала у моду у 2020. І не просто повернула, а показала, як можна поєднувати спортивний елемент гардеробу навіть із каблуками. Не пропустіть також останнє інтерв'ю Кім Кардашян.

Тепер згадайте сапфірову сукню-комбез Balenciaga на Кім Кардашян. Її недавні знімки зробили такий ажіотаж, що запити на цей аутфіт зросли у пошукових системах на 200%. Крім того, люди так захопилися ідеєю кольору вбрання, що почали шукати сукні в електрик-синьому кольорі – запит зріс на 109%, і сукні зі шлейфом – на 80%.

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Раніше в ЦУМ сукню Balenciaga, як Кім Кардашян, можна було купити за 99524 грн. Але більше її немає у продажу.

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Сукня Balenciaga, як Кім Кардаш'ян, за 99 524 грн у ЦУМ / Фото: ЦУМ

Але хто ми такі, щоб порушувати цю модну кольорову течію? Тим більше, що на Новий рік 2022 синій електрик – головний колір. Блакитний Водяний Тигр буде у захваті! Ми знайшли для вас найкращі варіанти суконь у електрик-синьому кольорі.

Сукні на Новий рік 2022 в електрик-синьому кольорі

Плаття із ефектним вирізом Reserved за 1599 грн / Фото: reserved.com/

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Сукня кольору електик із бантом ANDRE TAN за 2799 грн / Фото: andretan.ua

Жіноча сукня ellame Ted Baker за 3440 грн / Фото: outletberry.ua

Міні-сукня кольору електрик від італійського бренду P.A.R.O.S.H. за 8100 грн / Фото: charisma

Сукня Brie Electric or Peach від українського бренду OLYA MAK за 10 800 грн / Фото: OLYA MAK

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