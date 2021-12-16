Платье, как у Ким: выбираем наряд в главном цвете Нового года 2022 (фото + цены)

Платья такого цвета, как у Ким Кардашьян / Фото: Коллаж: Сегодня
Ким Кардашьян всегда на несколько шагов вперед в модной индустрии. Она диктует тренды, создает все новое и превращает, казалось бы, банальные вещи – в хиты. Вспомнить только самые обычные популярные в 80-х и 90-х велосипедки, которые она реинкарнировала в моду в 2020. И не просто вернула, а показала, как можно совмещать спортивный элемент гардероба даже с каблуками. Не пропустите также последнее интервью Ким Кардашьян.
Вспомните сапфировое платье-комбез Balenciaga на Ким Кардашьян. Ее недавние снимки произвели такой ажиотаж, что запросы на этот аутфит выросли в поисковиках на 200%. Кроме того, люди так увлеклись идеей цвета наряда, что начали искать платья в электрик-синем цвете – запрос вырос на рост на 109%, и платья со шлейфом – на 80 %.
Ранее в ЦУМ платье Balenciaga, как Ким Кардашьян, можно было купить за 99 524 грн. Но больше его нет в продаже.
Но кто мы такие, чтобы нарушать это модное цветовое течение? Тем более, что на Новый год 2022 синий электрик – главный цвет. Голубой Водяной Тигр будет в восторге! Мы нашли для вас лучшие варианты платьев в электрик-синем цвете.
Платья на Новый год 2022 в электрик-синем цвете
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