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Богиня стилю: Кім Кардаш'ян знялася для відомого глянцю і дала відверте інтерв'ю

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
14 грудня, 11:17
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Ікона моди №1 у світі з'явилася на обкладинці культового журналу в об'єктиві фотографа Маріо Сорренті
Кім Кардашьян знялася для i-D
Кім Кардашьян знялася для i-D / Фото: Колаж: Сьогодні

Кім Кардаш'ян знялася для i-D – культового британського журналу, присвяченого авангардній моді, музиці, мистецтву та молодіжній культурі. Найвідоміша законодавиця моди нашого часу дала інтерв'ю драматургу Джеремі О. Харрісу про пандемію, перегляд аніме з дітьми та про бренд SKIMS. Також дивіться нову фотосесію Дженніфер Еністон.

Автор фотосесії – знаменитий фотограф Маріо Сорренті, відомий відвертими роботами оголених зірок для Vogue і Harper's Bazaar. На ефектних чорно-білих знімках Кім Кардашян позувала в чорних лаконічних образах та прикрасах від Tiffany & Co.

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Кім Кардашьян з'явилася на обкладинці i-D
Кім Кардашьян з'явилася на обкладинці i-D / Фото: instagram.com/kimkardashian

У процесі зйомки Кім Кардаш'ян розповіла, що пандемія та перерва від світських заходів та червоних доріжок дала їй можливість відпочити та перезавантажитись.

Я щиро думаю, що для моєї душі було справді добре мати цей час для перекалібрування, пережити момент відродження. Я намагаюся дивитися на все якнайпозитивніше, навіть коли весь світ руйнується, і ми всі непокоїмося про своїх близьких. Але я рада, що все нормалізується.

Кім Кардашьян знялася для i-D і дала інтерв'ю Джеремі О. Харрісу
Кім Кардашьян знялася для i-D і дала інтерв'ю Джеремі О. Харрісу / Фото: instagram.com/kimkardashian

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Також інтерв'юер поставив Кім питання про виховання дітей. Знаменитість відповіла, що її головна мета – виростити їх добрими людьми.

Здебільшого я просто сподіваюся виростити добрих та врівноважених дітей. Я сподіваюся, що через десять років ми просто насолоджуватимемося життям і допомагатимемо іншим людям. Це моя мета.

Кім Кардаш'ян у кольє Tiffany & Co.
Кім Кардаш'ян у кольє Tiffany & Co. / Фото: instagram.com/kimkardashian

Кім Кардашян зізналася, що вони з дітьми люблять дивитися аніме. Один із улюблених серіалів – "Вбивця демонів" від Netflix:

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Це буквально те, що ми дивимось весь час. Це дуже весело.

Кім Кардашьян знялася для i-D
Кім Кардашьян знялася для i-D / Фото: Инстаграм

Кім зізналася, що її сім'я дуже любить Японію та надихається її культурою:

Я кілька разів возила дітей до Японії, мене справді надихає японська культура. Наш гостьовий будинок – це насправді старий будинок самураїв, яким володів мій артдилер Аксель Вервордт. Ми отримали кістки цього старого будинку з Японії і вбудували його в наш будинок, тому що він мав якусь іншу енергію, цей будинок має енергію воїна. Це дійсно чудово. Мені подобається, як все оформлено, мені це дуже надихає, кераміка, посуд чи дизайн упаковок.

Кім Кардашьян в об'єктиві фотографа Маріо Сорренті
Кім Кардашьян в об'єктиві фотографа Маріо Сорренті / Фото: Инстаграм

У контексті розмови про Японію Джеремі не міг не поставити Кім питання про скандал із першою назвою її бренду білизни Kimono і невдоволення японців, після чого їй довелося змінити ім'я марки на Skims:

Це було справді швидке рішення. Я маю на увазі, що я вигадала назву кімоно, тому що це була гра з моїм ім'ям, і тому що я була дуже натхненна японською культурою. Для мене це було просто шаною, але я швидко зрозуміла, що це не так. Я б ніколи не стала навмисно намагатися привласнити культуру таким чином. Це зовсім не мій намір. Так що я просто подумала: "Гаразд, стоп". Не має значення, що у нас вже стільки продукту. Ми маємо це зрозуміти. Нам потрібно не поспішати, сповільнитись на секунду, з'ясувати це та змінити ім'я.

Кім Кардашьян в об'єктиві фотографа Маріо Сорренті
Кім Кардашьян в об'єктиві фотографа Маріо Сорренті / Фото: Инстаграм

Кім Кардашьян в об'єктиві фотографа Маріо Сорренті
Кім Кардашьян в об'єктиві фотографа Маріо Сорренті / Фото: Инстаграм

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Олена Мело Тсіна
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