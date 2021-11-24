Піжамна вечірка: Ріанна випустила святкову колекцію речей для дому. Вона всім по кишені

Ріанна випустила різдвяну колекцію піжам / Фото: Колаж: Сьогодні

Поки багато хто вже почав планувати, де і як зустріти Новий рік, Ріанна пропонує не паритися, а комфортніше влаштуватися вдома в колі найближчих, одягнути зручну піжаму, чекати на бій курантів і робити круті знімки для Instagram. До речі, для затишних зимових вечорів варто придивитися до нової колекції домашнього текстилю від Андре Тана .

Популярна марка білизни Ріанни Savage X Fenty представила колекцію домашнього одягу до майбутніх свят. До неї увійшли речі і для жінок, і чоловіків.

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У колекцію Savage X Fenty увійшли піжами, халати, комбінезони та спідня білизна / Фото: instagram.com/savagexfenty

У колекції Ріанни можна знайти: халати, піжамні комплекти з сорочками та брюками або шортами в шотландську клітку, боді, комбінезони з люрексом, жіночу мереживну білизну та чоловічі сатинові боксери. Найприємніше, що бренд Savage X Fenty завжди піклується про людей з різними типами фігур, тому речі представлені в широкій розмірній лінійці: від XS до XXXL.

Бренд Ріанни Savage X Fenty випустив колекцію піжам / Фото: instagram.com/savagexfenty

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У колекції Ріанни є одяг для різних типів фігур / Фото: instagram.com/savagexfenty

Речі з нової колекції Ріаннни доступні для продажу на сайті зірки та коштують від $17 (460 грн) до $90 (2400 грн).

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