Пасхальне застілля – як не перевантажити шлунок та вийти з Посту правильно

Щоб не перевантажити шлунок і вийти з посту правильно на Великдень, не налягайте одразу на м'ясо та алкоголь / Фото: Shutterstock

Незварення шлунка, загострення панкреатиту або болі в печінці – такий може бути результат, якщо різко вийти з Великого посту . Безліч українців через війну з Росією змушені були харчуватися неповноцінно, і різке вживання калорійної, жирної їжі на Великдень може зашкодити.

Навіть якщо ви постили "не на повну", а тим більше – якщо дотримувалися Великого посту, то важливо правильно повернутися до режиму харчування – як це правильно зробити, розповів алерголог, тренер з фітнесу, засновник Дієт-центру здорового харчування доктора Куща дієтолог Олександр Кущ.

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Олександр Кущ / Фото: пресслужба

Чому після посту не можна різко їсти м'ясо та пити алкоголь?

Якщо ви постили або довго не їли м'ясо, організм за цей час відвик від тваринного білка, перебудувався. Тобто організм отримав певний сигнал та відключив на цей час виробництво певних ферментів, які виробляють підшлункову залозу та інші органи.

Якщо різко повернути м'ясо, почнуться проблеми зі здоров'ям та новий стрес для організму – від розладу травлення до серйозніших наслідків. А ще жовчно-вивідна система може зазнати стресу з-за великої кількості м'яса і м'ясних бульйонів, це викликає різке відділення жовчі.

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При проблемах з нирками, печінкою та шлунком різко накидатися на відбивні та котлети небезпечно / Фото: Pinterest

Нирки теж можуть бути не готові до такого білкового навантаження, в результаті трапляються ниркова та печінкова колька, напади подагри, розлади травлення, порушення роботи кишківнику. Тому при проблемах з нирками, печінкою та шлунком різко накидатися на відбивні та котлети небезпечно.

Якщо дуже хочеться випити алкоголь, то зупиніть вибір на вині. Але розбавте спиртне водою, найкраще без газу. Розбавляти вино слід із пропорції один до двох, пити – невеликими порціями. Алкоголь, особливо міцний небезпечний тим, що в організмі перетворюється на етанол, а потім дегідрується на ацетальдегід – це дуже токсична отрута для ослабленої під час посту печінки.

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Як же правильно вийти з посту і почати їсти м'ясо?

Спочатку почніть їсти білкову, але легку їжу – яйця, ікру (будь-якої риби, не обов'язково червону або чорну), саму рибу, можна недорогу (відварену або запечену, а не смажену), кисломолочні продукти – кефір, нежирну сметану, сир. Також:

Цілісного молока в перші дні виходу з посту уникайте. Також їжте менше рафінованих вуглеводів та солодощів. Краще їсти по 5-6 разів на день, дрібними порціями ті ж таки легкі продукти і дивитися на реакцію організму. Червоне м'ясо вводите до раціону в останню чергу. Знову ж таки, протягом першого тижня після посту утримайтеся від смажених відбивних, шашликів, стейків. Пам'ятайте – спочатку варене або запечене м'ясо і потрохи. Найкращі м'ясні страви після посту – це субпродукти. Для адаптації організму підійдуть печінка, язик, курячі серця або паштети з них (але домашнього приготування). А ось морепродуктам скажіть поки що "ні", для ослабленого постом організму така їжа може викликати додаткову інтоксикацію.

Виходячи з поста краще їсти по 5-6 разів на день, дрібними порціями легкі продукти та дивитися на реакцію організму / Фото: freepik.com

Пийте також чисту воду, краще випивати склянку води за 30 хвилин до або після їжі. Не забувайте про трав'яні чаї, відвари, узвар – він особливо добре допомагає відтоку жовчі . За загальною кількістю – дослухайтеся до свого організму. Якщо бути точним, то потрібно випивати 300 мл води на 1 кг ідеальної ваги – це необхідна нам кількість рідини.

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