Пасхальное застолье – как не перегрузить желудок и выйти из поста правильно

Чтобы не перегрузить желудок и выйти из поста правильно на Пасху, не налегайте сразу на мясо и алкоголь / Фото: Shutterstock

Несварение желудка, обострение панкреатита или боли в печени – такой может быть результат, если резко выйти из Великого поста. Множество украинцев из-за войны с Россией вынуждены были питаться неполноценно, и резкое употребление калорийной, жирной пищи в пасхальное воскресенье может навредить.

Даже если вы постились "не в полную", а тем более – если соблюдали Великий пост, то важно правильно вернуться в режим питания – как это правильно сделать, рассказал аллерголог, тренер по фитнесу, основатель Диет-центра здорового питания доктора Куща диетолог Александр Кущ.

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Александр Кущ / Фото: пресс-служба

Почему после поста нельзя резко есть мясо и пить алкоголь?

Если вы постились или долго не ели мясо, то организм за это время отвык от животного белка, перестроился. То есть организм получил определенный сигнал и отключил на это время производство определенных ферментов, которые вырабатывают поджелудочной железой и другими органами.

Если резко вернуть мясо, начнутся проблемы со здоровьем и новый стресс для организма – от расстройства пищеварения до более серьезных последствий. А еще желчно-выводящая система может испытать стресс из-за обилия мяса и мясных бульонов, это вызовет резкое отделение желчи.

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При проблемах с почками, печенью и желудком резко набрасываться на отбивные и котлеты опасно / Фото: Pinterest

Почки тоже могут быть не готовы к такой белковой нагрузке, в итоге случаются почечная и печеночная колика, приступы подагры, расстройства пищеварения, нарушения работы кишечника. Поэтому при проблемах с почками, печенью и желудком резко набрасываться на отбивные и котлеты опасно.

Если очень хочется выпить алкоголь, то остановите выбор на вине. Но разбавьте спиртное водой, лучше без газа. Разбавлять вино стоит из пропорции один к двум, пить – небольшими порциями. Алкоголь, особенно крепкий опасен тем, что в организме превращается в этанол, а затем дегидрируется в ацетальдегид – это очень токсичный яд для ослабленной за время поста печени

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Ка же правильно выйти из поста и начать есть мясо?

Сначала начните есть белковую, но легкую пищу – яйца, икру (любой рыбы, не обязательно красную или черную), саму рыбу, можно самую недорогую (отварную или запеченную, а не жареную), кисломолочные продукты – кефир, нежирную сметану, творог. Также:

Цельного молока в первые дни выхода из поста избегайте. Также ешьте меньше рафинированных углеводов и сладостей. Лучше есть по 5-6 раз в день, мелкими порциями те же легкие продукты и смотреть на реакцию организма. Красное мясо вводите в рацион в последнюю очередь. Опять же, в течение первой недели после поста воздержитесь от жареных отбивных, шашлыков, стейков. Помните – сначала вареное или запеченное мясо и по чуть-чуть. Лучшие мясные блюда после поста – это субпродукты. Для адаптации организма подойдут печенка, язык, куриные сердца или паштеты из них (но домашнего приготовления). А вот морепродуктам скажите пока "нет", для ослабленного постом организма такая еда может вызвать дополнительную интоксикацию.

Выходя из поста лучше есть по 5-6 раз в день, мелкими порциями легкие продукты и смотреть на реакцию организма / Фото: freepik.com

Пейте также обильно чистую воду, лучше выпивать стакан воды за 30 минут до или после еды. Не забывайте про травяные чаи, отвары, узвар – он особенно хорошо помогает оттоку желчи. По общему количеству – прислушивайтесь к своему организму. Если уж быть точным, то нужно выпивать 300 мл воды на 1 кг идеального веса – это необходимое нам количество жидкости.

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