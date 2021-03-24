Як готувати корисні страви навесні: овочі запікаємо, а бобові – замочуємо

Щоб не загострилися хвороби органів травлення, зараз потрібно їсти не калорійну, легку їжу

В період міжсезоння організм можна і потрібно підтримати раціональним харчуванням. Які захворювання загострюються навесні, якою має бути їжа, як краще її готувати, розповіла Олена Бєляєва , лікар тибетської медицини, фізіотерапевт, випускниця академії традиційної тибетської медицини Sorig Khang International.

В період міжсезоння м'ясні страви краще замінити рибними Фото: Unsplash

Які недуги загострюються навесні

При зміні сезонів (зима-весна) ми хворіємо не тільки застудою, загострюються гінекологічні, серцево-судинні, сечостатеві хвороби, "ниють" суглоби, не вистачає вітамінів, відчувається занепад сил і депресивний стан. У цей період також часто не дають спокою проблеми з травленням, загострюється гастрит , Болить печінка. Починають турбувати тяжкість в шлунку, набряклість, діарея , печія , відчувається нестача енергії. Полегшити стан і поправити здоров'я можна за допомогою раціонального харчування, простих процедур і правильного способу життя.

Яку їжу їсти в цю пору року

Навесні важливо підтримувати травлення (в Тибеті говорять – травний вогонь) за допомогою некалорійної, легкої і теплої їжі, вранці пити натщесерце свіжу кип'ячену воду (склянка води прийнятною для вас температури, не холодною, бажано гарячіша), приймати їжу невеликими порціями. Їжа повинна бути грубою: містити достатньо клітковини, тобто рослинних волокон. М'ясо краще замінити рибою, з птиці підійде курка.

Як готувати продукти з максимальною користю для здоров'я

Запікайте ці продукти або варіть легкі, не наваристі супи. Один з ідеальних способів приготування їжі навесні – це запікання (обробка сухим теплом). Наприклад, віддайте перевагу не свіжим, а запеченим фруктам і овочам. Вінегрет з запечених овочів, печені в духовці яблука дуже добре вписуються в ці рамки.

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Які сирі овочі і фрукти є на початку весни

З сирих овочів на початку сезону підходить редис, кавунова редька, дайкон. Вибирайте тільки свіжі і соковиті. Краще фрукти для періоду міжсезоння – це манго і зерна граната: саме гранат активно використовують в тибетських лікарських складах для поліпшення травлення.

Бобові допоможуть наповнити організм енергією

Бобові, наприклад, нут, боби маш, сочевиця приберуть залишки слизу з організму, наповнять енергією. Але їх слід ретельно замочити перед готуванням, як мінімум на кілька годин і добре розварити. Борошно з бобових можна застосовувати як очищаючий скраб для душу: ця процедура дуже підходить саме для сезону зміни зими на літо.

Як зробити крупу корисною для здоров'я

Якщо любите крупи, то їх якості легко зробити більш корисними для здоров'я в поточному сезоні. Підійдуть гречка, пшоно, ячмінь, бурий червоний дикий рис. Щоб розкрити цілющі саме навесні властивості зерна, його потрібно повільно прожарити на сковороді. Не обов'язково робити це кожен раз перед приготуванням тієї чи іншої страви з крупи.

Щоб зробити крупу більш корисною, обсмажте її на пательні Фото: freepik.com

Можна зробити запаси: вже куплені рис, гречку, овес або перловку висипати на суху сковороду (взяти кілограм зерна або більше). Потім пересипати в суху тару або мішечок і зберігати в такому вигляді. Також корисно використовувати більше теплих спецій:

кориці,

імбиру,

зіри,

кардамону.

Більше рухайтеся, не переїдайте і приймайте їжу дрібними порціями!

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що сезони на планеті можуть помінятися місцями.

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