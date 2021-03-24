Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Як готувати корисні страви навесні: овочі запікаємо, а бобові – замочуємо

Сьогодні, 09:47

Щоб не загострилися хвороби органів травлення, зараз потрібно їсти не калорійну, легку їжу

В період міжсезоння організм можна і потрібно підтримати раціональним харчуванням. Які захворювання загострюються навесні, якою має бути їжа, як краще її готувати, розповіла Олена Бєляєва , лікар тибетської медицини, фізіотерапевт, випускниця академії традиційної тибетської медицини Sorig Khang International.

В період міжсезоння м'ясні страви краще замінити рибними
В період міжсезоння м'ясні страви краще замінити рибними
Фото: Unsplash

Які недуги загострюються навесні

При зміні сезонів (зима-весна) ми хворіємо не тільки застудою, загострюються гінекологічні, серцево-судинні, сечостатеві хвороби, "ниють" суглоби, не вистачає вітамінів, відчувається занепад сил і депресивний стан. У цей період також часто не дають спокою проблеми з травленням, загострюється гастрит , Болить печінка. Починають турбувати тяжкість в шлунку, набряклість, діарея , печія , відчувається нестача енергії. Полегшити стан і поправити здоров'я можна за допомогою раціонального харчування, простих процедур і правильного способу життя.

Яку їжу їсти в цю пору року

Навесні важливо підтримувати травлення (в Тибеті говорять – травний вогонь) за допомогою некалорійної, легкої і теплої їжі, вранці пити натщесерце свіжу кип'ячену воду (склянка води прийнятною для вас температури, не холодною, бажано гарячіша), приймати їжу невеликими порціями. Їжа повинна бути грубою: містити достатньо клітковини, тобто рослинних волокон. М'ясо краще замінити рибою, з птиці підійде курка.

Як готувати продукти з максимальною користю для здоров'я

Запікайте ці продукти або варіть легкі, не наваристі супи. Один з ідеальних способів приготування їжі навесні – це запікання (обробка сухим теплом). Наприклад, віддайте перевагу не свіжим, а запеченим фруктам і овочам. Вінегрет з запечених овочів, печені в духовці яблука дуже добре вписуються в ці рамки.

Читайте також:
Як приготувати печені яблука з сиром та родзинками

Які сирі овочі і фрукти є на початку весни

З сирих овочів на початку сезону підходить редис, кавунова редька, дайкон. Вибирайте тільки свіжі і соковиті. Краще фрукти для періоду міжсезоння – це манго і зерна граната: саме гранат активно використовують в тибетських лікарських складах для поліпшення травлення.

Бобові допоможуть наповнити організм енергією

Бобові, наприклад, нут, боби маш, сочевиця приберуть залишки слизу з організму, наповнять енергією. Але їх слід ретельно замочити перед готуванням, як мінімум на кілька годин і добре розварити. Борошно з бобових можна застосовувати як очищаючий скраб для душу: ця процедура дуже підходить саме для сезону зміни зими на літо.

Як зробити крупу корисною для здоров'я

Якщо любите крупи, то їх якості легко зробити більш корисними для здоров'я в поточному сезоні. Підійдуть гречка, пшоно, ячмінь, бурий червоний дикий рис. Щоб розкрити цілющі саме навесні властивості зерна, його потрібно повільно прожарити на сковороді. Не обов'язково робити це кожен раз перед приготуванням тієї чи іншої страви з крупи.

Щоб зробити крупу більш корисною, обсмажте її на пательні
Щоб зробити крупу більш корисною, обсмажте її на пательні
Фото: freepik.com

Можна зробити запаси: вже куплені рис, гречку, овес або перловку висипати на суху сковороду (взяти кілограм зерна або більше). Потім пересипати в суху тару або мішечок і зберігати в такому вигляді. Також корисно використовувати більше теплих спецій:

  • кориці,
  • імбиру,
  • зіри,
  • кардамону.

Більше рухайтеся, не переїдайте і приймайте їжу дрібними порціями!

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що сезони на планеті можуть помінятися місцями.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Як швидко схуднути та знизити холестерин — нове дослідження Що можна з'їсти на ніч, а що точно зашкодить Великий піст-2021: календар харчування на весь період Харчування-антистрес: що їсти, щоб не хвилюватися Для дітей - окрема їжа: в потягах "Інтерсіті" оновили меню
харчування дієта весна загострення хронические заболевания
Реклама

Новини партнерів

Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?
Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?
Творожные пончики без дрожжей от Татьяны Литвиновой
Творожные пончики без дрожжей от Татьяны Литвиновой
Простые и вкусные рецепты: как приготовить конфеты Рафаэлло
Простые и вкусные рецепты: как приготовить конфеты Рафаэлло
Главная покорительница мужских сердец Ярмолы
Главная покорительница мужских сердец Ярмолы

Популярні статті

Вчора, 18:51Модно

Як правильно складати речі в шафі: 3 корисні ідеї

Вчора, 18:35Смачно

Як приготувати пісне тісто для пиріжків і домашнього хліба

Вчора, 17:23Зірково

Вагітна дружина Павліка обурена зіпсованим відпочинком в Єгипті

Вчора, 16:50Events

З днем народження: найкращі привітання у віршах, прозі і смс

Вчора, 11:57Events

Як прибрати іржу: залізно надійний спосіб

Вчора, 11:51Зірково

Григорій Решетник натякнув, хто може стати новою "Холостячкой"

Вчора, 10:36Смачно

Великий піст-2021: два рецепти супу-пюре з овочів

Вчора, 05:43Психо

Гороскоп на сьогодні 23 березня: у Овнів все відмінно з грошима, а Тельцям потрібно менше критикувати

22 березняСмачно

Як приготувати смачні рогалики: 7 найкращих рецептів

22 березняПсихо

Загальний гороскоп на квітень 2021 року для всіх знаків зодіаку

22 березняЗірково

Вагітна дружина Павліка поскаржилася на жахливий сервіс за кордоном

22 березняЗірково

Оля Полякова роздяглася на камеру заради TikTok: гаряче відео

22 березняEvents

40 святих 2021: найсильніша молитва

22 березняФаново

Свято 40 святих: що можна і заборонено робити

22 березняПсихо

Гороскоп на сьогодні 22 березня: у Терезів закінчиться енергія, а Скорпіонам потрібно планувати

21 березняEvents

40 святих-2021: дата, прикмети, історія та значення свята

Новини партнерів

Знаки зодиака, которые никогда не должны быть вместе
Знаки зодиака, которые никогда не должны быть вместе
Три знака зодиака, для которых 2021 год станет худшим
Три знака зодиака, для которых 2021 год станет худшим
Топалов пожаловался на интимную жизнь с Региной Тодоренко
Топалов пожаловался на интимную жизнь с Региной Тодоренко
Игра на выживание: беременной Фроловой отказали в медпомощи
Игра на выживание: беременной Фроловой отказали в медпомощи
Как приготовить лазанью с картофелем и грецкими орехами: рецепт
Как приготовить лазанью с картофелем и грецкими орехами: рецепт
Такое возможно? 6 фильмов, основанных на реальных событиях
Такое возможно? 6 фильмов, основанных на реальных событиях
В сети показали, как выглядит элитный особняк Каменских
В сети показали, как выглядит элитный особняк Каменских
6 знаков Зодиака, для которых 2021 год будет самым счастливым
6 знаков Зодиака, для которых 2021 год будет самым счастливым

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти