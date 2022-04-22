Цибулиння або каркаде – як пофарбувати яйця на Великдень натуральним способом

Цибулеве лушпіння або куркума підійдуть для фарбування великодневих яєць, якщо ви не хочете користуватися харчовими барвниками. Як пофарбувати яйця натуральним способом – у статті

Пофарбувати яйця на Великдень натуральним способом можна за допомогою лушпиння цибулі, бураку, капусти або бураку

Натуральні барвники для яєць виручать не лише любителів ЗОЖ, через війну з Росією не скрізь можна знайти харчові барвники та прикраси для великодневого столу. Як пофарбувати яйця без барвників на Великдень – рецептами в інстаграмі діляться українські господарки.

Які натуральні барвники для яєць вибрати

Найлегше дістати лушпиння цибулі – простий, дешевий, а головне, натуральний засіб. За допомогою лушпиння цибулі можна отримати фарбування від світло-коричневого до насиченого шоколадного кольору. Відтінок залежатиме від кількості і сорту лушпиння цибулі, а лушпиння червоної цибулі взагалі дає фіолетовий відтінок.

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За допомогою цибулиння можна отримати фарбування від світло-коричневого до насиченого шоколадного кольору. / Фото: Pixabay

Варити яйця в лушпинні цибулі можна без попереднього їх настоювання. Важливо, жовті та білі яйця при фарбуванні дають різні відтінки, врахуйте це при їх покупці. Також можна використати чай каркаде, буряк, фіолетову капусту, ягоди мороженої ожини, куркуму, журавлину, шпинат .

Як пофарбувати яйця цибулинням

Якщо яйця зберігалися в холодильники, дістаньте їх і дайте трохи нагрітися. А тим часом можна засипати в каструлю лушпиння цибулі, залити її окропом, і варити хвилин 40. Краще брати невеликий посуд і фарбувати яйця партіями, щоб цибульний розчин вийшов насиченим.

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Можна також спочатку залити лушпиння холодною водою, залишити на пару годин, а потім прокип'ятити протягом 10-20 хвилин. Потім акуратно покладіть у каструлю яйця і добре посоліть. Сіль додають, щоб яйця при варінні та фарбуванні не потріскалися.

Варити яйця в лушпинні цибулі потрібно 10-20 хвилин, чим довше, тим насиченішим буде колір

Варіть яйця в лушпинні цибулі 10-20 хвилин. Чим довше, тим більш насиченим буде колір. Деякі господині зменшують вогонь і залишають яйця в розчині на годину і більше. Пофарбовані яйця викладіть на паперовий рушник, а коли вони охолонуть, натріть кожне марлею, змоченою в олії. Це надасть блиску крашанкам.

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Як пофарбувати яйця іншими натуральними продуктами

Так, гарний блакитний колір яєць можна отримати, якщо пофарбувати білі яйця фіолетовою капустою. Каркаде може дати синій "космічний" відтінок, куркума – жовтий колір, буряк – від рожевого та блідо-коричневого. При фарбуванні куркумою яйця з білою шкаралупою вийдуть світло-жовтими, а з коричневою будуть темнішими.

Чим більше меленої куркуми покласти в розчин, тим більш насиченим вийде колір шкаралупи. Куркума повністю не розчиняється, тому яйця в розчині обов'язково перевертайте ложкою з одного боку на інший, щоб фарбування вийшло рівномірним.

Блакитний колір яєць можна отримати, якщо пофарбувати білі яйця фіолетовою капустою, а каркаді може дати синій "космічний" відтінок. / Фото: instagram.com/revochka

Буряк для фарбування яєць помити і нарізати на тоненькі смужки разом із шкіркою; Капусту також нарізати, можна взяти чверть від великого качана або половину маленького. Чим більше яєць, тим більше потрібно фарбника, також потрібно додати і більшу кількість води.

У каструлю покладіть інгредієнт, яким фарбуватимете яйця, потім залити водою. Поставити на плиту, довести до кипіння, прокип'ятити 10 хв, вимкнути, накрити та залишити на ніч. На другий день розділіть розчин на дві частини – в одній частині варимо яйця хвилин 10, у другій частині (у холодному розчині) ми їх охолоджуємо.

Можна спочатку зварити яйця у чистій воді потім викласти в холодну фарбовану воду: тримати яйця в кольоровому розчині можна 5-6 і більше годин у холодильнику, щоб отримати насичений колір. .

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