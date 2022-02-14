Pantone назвав головні відтінки осені 2022: від ніжно-рожевого до насиченого помаранчевого

Інститут Pantone представив головні відтінки сезону осінь-зима 2022 / Фото: pantone.com
Раніше Інститут кольору Pantone не просто вибрав новий відтінок 2022 року із вже наявної палітри, а створив абсолютно новий колір. Тепер фахівці Pantone представили головні відтінки майбутнього сезону осінь-зима 2022 перед початком Тижня моди у Нью-Йорку.
Модні експерти розповіли, що ми побачимо на подіумі ще більше яскравих кольорів, переважно у жовтих та рожевих тонах. Це пов'язано з ослабленням карантинних обмежень, на які ми так розраховуємо: більшість країн знову відкривають кордони, люди повернуться до колишнього життя, у світі знову запанують оптимізм і позитив.
Виконавчий директор Pantone, Леатріс Ейсман каже:
З одного боку, ми хочемо відпочинку та релаксу, але, з іншого боку, ми мріємо про те, що змусить нас підвестися і рухатися. Ті злети і падіння, які ми переживали через події навколо нас, призвели до майже суперечливих прагнень.
Палітра кольорів змінюватиметься від ніжно-рожевого до насиченого жовтого та помаранчевого, що символізує рік Тигра.
Нагадаємо, раніше Pantone назвали головні кольори весни 2022. До звіту увійшли десять яскравих кольорів та п'ять основних класичних відтінків.
Також вам сподобається: Україна показала, як правильно носити кольори Pantone.