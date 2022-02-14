Pantone назвал главные оттенки осени 2022: от нежно-розового до насыщенного оранжевого

Институт Pantone представил главные оттенки сезона осень-зима 2022 / Фото: pantone.com

Ранее Институт цвета Pantone не просто выбрал новый оттенок 2022 года из уже имеющейся палитры, а создал абсолютно новый цвет. Теперь же специалисты Pantone представили главные оттенки предстоящего сезона осень-зима 2022 перед началом Недели моды в Нью-Йорке.

Модные эксперты рассказали, что мы увидим на подиуме еще больше ярких цветов, в основном в желтых и розовых тонах. Это связано с ослаблением карантинных ограничений, на которые все мы так рассчитываем: большинство стран снова открывают границы, люди вернутся к прежней жизни, в мире воцарятся оптимизм и позитив.

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Какими будут главные оттенки осени по Pantone / Фото: pantone.com

Исполнительный директор Pantone, Леатрис Эйсман говорит:

С одной стороны, мы хотим отдыха и релакса, но, с другой стороны, мы мечтаем о том, что заставит нас встать и двигаться. Те взлеты и падения, которые мы переживали из-за cобытий вокруг нас, привели к почти что противоречивым стремлениям.

Какими будут главные оттенки осени по Pantone / Фото: pantone.com

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Какими будут главные оттенки осени по Pantone / Фото: pantone.com

Палитра цветов будет меняться от нежно-розового до насыщенного желтого и оранжевого, который символизирует год Тигра.

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Какими будут главные оттенки осени 2022 по Pantone / Фото: pantone.com

Напомним, ранее Pantone назвали главные цвета весны 2022. В отчет вошли десять ярких цветов и пять основных классических оттенков.

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