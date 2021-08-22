3 простих рецепти апетитних рогаликів

По-перше, рогаликів можна приготувати багато. Вистачить і на наступні сніданки. По-друге, варіянти начинок – це справа індивідуальна. Головне контролювати, щоб вона не витекла під час випікання. Якщо любите домашню ароматну випічку і завжди цю справу практикуєте, то рецепти нижче для вас. Цей матеріал допоможе всім, хто збирається на пікнік, визначитися – в якому магазині купувати продукти вигідніше.
Рогалики з джемом
Інгредієнти
- 1/2 ч. л. солі
- 3-5 ст. л. цукрової пудри
- 200 г сметани 20%
- 400 г борошна
- 200 г вершкового масла
- 200 г джему
Спосіб приготування
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- Розітріть просіяне борошно із сіллю і шматочками маргарину. Додайте сметану, замісіть тісто до однорідного стану і покладіть у холодильник на 20 хвилин.
- Розділіть тісто на 3 частини, 2 поверніть в холодильник, одну – розкачайте тонким шаром. Наріжте трикутники, викладіть начинку і скрутіть рогалики.
- Викладіть рогалики на деко, в розігріту до 160 градусів духовку і запікайте до готовності. Потім приготуйте рогалики з решти тіста.
- Готові рогалики прикрасити цукровою пудрою.
Рогалики на сметані з горіховою начинкою
Інгредієнти для тіста
- 200 г маргарину
- 100 г сметани
- 3 жовтки
- 1 ст. л. оцту
- 350 – 400 г борошна
Для начинки
- 3 білка
- 1 склянка цукру
- мелені горіхи
- Цукрова пудра
Спосіб приготування
- У миску всипте борошно, сюди ж натріть холодний маргарин. Перемішайте руками до утворення крихти. Додайте сметану, жовтки і оцет. Швидко замісіть тісто, загорніть в харчову плівку і покладіть в холодильник мінімум на 3 години.
- Деко застеліть пекарським папером. Розігрійте духовку до 180 градусів.
- Збийте білки з цукром.
- Відріжте шматочок тіста і розкачайте коло. Розріжте коло на сектори.
- Кожен трикутник змастіть безе і посипте горіхами. Поверніть рогалики. Викладіть рогалики на деко і поставте випікати до золотистого кольору. Готові гарячі рогалики обваляйте в цукровій пудрі і остудіть.
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Сирні рогалики з мармеладною начинкою
Інгредієнти
- 200 г сиру
- 150 г вершкового масла
- 300 г борошна
- 0,5 ч. л. розпушувача
- 0,35 ч. л. солі
- 1 ст. л. ванільного цукру
- 2 ст. л. цукру
- 200 г мармеладу
Спосіб приготування
- Змішайте борошно, розпушувач, ванільний цукор і сіль. До них перекладіть м'які кубики масла. Перетріть тісто в крихту. До нього додайте розм'якшений сухий сир і цукор.
- Замішайте однорідне м'яке тісто, замотайте його в плівку і сховайте в холодильник на 30 хвилин.
- Мармелад наріжте шматочками близько 3 см.
- Охолоджене тісто поділіть на три частини, розкачайте в круглі пласти. Поріжте їх на трикутники, поверх викладіть шматочки домашнього мармеладу.
- Скачайте трикутники в рогалики, викладіть їх на застелене пергаментом деко. Присипте цукром.
- Готуйте в розігрітій до 180 градусів духовці 20-25 хвилин.
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