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3 простих рецепти апетитних рогаликів

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
22 серпня, 07:01
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Вони з горіховою начинкою, з вашим улюбленим джемом та із сирного тіста з мармеладом. Це дуже універсальна випічка, адже в начинку можна брати практично все, що ви любите
Рецепти рогаликів до чаю
Рецепти рогаликів до чаю / Фото: instagram.com/natali_rezept_/

По-перше, рогаликів можна приготувати багато. Вистачить і на наступні сніданки. По-друге, варіянти начинок – це справа індивідуальна. Головне контролювати, щоб вона не витекла під час випікання. Якщо любите домашню ароматну випічку і завжди цю справу практикуєте, то рецепти нижче для вас. Цей матеріал допоможе всім, хто збирається на пікнік, визначитися – в якому магазині купувати продукти вигідніше.

Рогалики з джемом

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Рогалики з джемом
Рогалики з джемом / Фото: instagram.com/vkusaradost/

Інгредієнти

  • 1/2 ч. л. солі
  • 3-5 ст. л. цукрової пудри
  • 200 г сметани 20%
  • 400 г борошна
  • 200 г вершкового масла
  • 200 г джему

Спосіб приготування

  1. Розітріть просіяне борошно із сіллю і шматочками маргарину. Додайте сметану, замісіть тісто до однорідного стану і покладіть у холодильник на 20 хвилин.
  2. Розділіть тісто на 3 частини, 2 поверніть в холодильник, одну – розкачайте тонким шаром. Наріжте трикутники, викладіть начинку і скрутіть рогалики.
  3. Викладіть рогалики на деко, в розігріту до 160 градусів духовку і запікайте до готовності. Потім приготуйте рогалики з решти тіста.
  4. Готові рогалики прикрасити цукровою пудрою.

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Рогалики на сметані з горіховою начинкою

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Рогалики з горіховою начинкою
Рогалики з горіховою начинкою / Фото: Depositphotos

Інгредієнти для тіста

  • 200 г маргарину
  • 100 г сметани
  • 3 жовтки
  • 1 ст. л. оцту
  • 350 – 400 г борошна

Для начинки

  • 3 білка
  • 1 склянка цукру
  • мелені горіхи
  • Цукрова пудра

Спосіб приготування

  1. У миску всипте борошно, сюди ж натріть холодний маргарин. Перемішайте руками до утворення крихти. Додайте сметану, жовтки і оцет. Швидко замісіть тісто, загорніть в харчову плівку і покладіть в холодильник мінімум на 3 години.
  2. Деко застеліть пекарським папером. Розігрійте духовку до 180 градусів.
  3. Збийте білки з цукром.
  4. Відріжте шматочок тіста і розкачайте коло. Розріжте коло на сектори.
  5. Кожен трикутник змастіть безе і посипте горіхами. Поверніть рогалики. Викладіть рогалики на деко і поставте випікати до золотистого кольору. Готові гарячі рогалики обваляйте в цукровій пудрі і остудіть.

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Сирні рогалики з мармеладною начинкою

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Рогалики з мармеладом сирні
Рогалики з мармеладом сирні / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 200 г сиру
  • 150 г вершкового масла
  • 300 г борошна
  • 0,5 ч. л. розпушувача
  • 0,35 ч. л. солі
  • 1 ст. л. ванільного цукру
  • 2 ст. л. цукру
  • 200 г мармеладу

Спосіб приготування

  1. Змішайте борошно, розпушувач, ванільний цукор і сіль. До них перекладіть м'які кубики масла. Перетріть тісто в крихту. До нього додайте розм'якшений сухий сир і цукор.
  2. Замішайте однорідне м'яке тісто, замотайте його в плівку і сховайте в холодильник на 30 хвилин.
  3. Мармелад наріжте шматочками близько 3 см.
  4. Охолоджене тісто поділіть на три частини, розкачайте в круглі пласти. Поріжте їх на трикутники, поверх викладіть шматочки домашнього мармеладу.
  5. Скачайте трикутники в рогалики, викладіть їх на застелене пергаментом деко. Присипте цукром.
  6. Готуйте в розігрітій до 180 градусів духовці 20-25 хвилин.

Любите несолодку випічку? Тоді приготуйте самоси з овочами. Як це зробити – дізнаєтеся з відео.

Тут знайдете 5 десертів з минулого, одні з них трубочки зі згущеним молоком і "ковбаса".

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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