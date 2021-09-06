Образ дня: 58-річна Демі Мур у наряді з глибоким декольте стала зіркою Венеції

Зіркові гості на одній із вечірок Венеційського кінофестивалю / Фото: instagram.com/eizagonzalez/

Демі Мур, яку раніше обговорювали в мережі через невдалу пластику обличчя, прибула до Венеції, де зараз проходить кінофестиваль. Актриса взяла участь у гала-концерті "Жінки в кіно", організованому Red Sea Film Festival.

58-річна зірка блищала в білому костюмі з глибоким декольте, який складався з кроп-топу і спідниці-олівця. Для виходу знаменитість обрала образ Mônot – бренду лівано-американського дизайнера Елі Мізрахі.

Образ актриса доповнила сережками і браслетом. У виборі зачіски вона залишилася вірною своєму фірмовому стилю – рівне розпущене волосся. Макіяж зірка зробила вечірній в нюдових тонах.

Мур, мабуть, стала найяскравішою гостею заходу. Демі показала всю красу фігури – ефектне декольте і шикарний прес. Складається враження, що вона абсолютно не виходить зі спортзалу.

Кейт Хадсон, Демі Мур, Ейса Гонсалес з другом / Фото: instagram.com/eizagonzalez/

У компанії Демі Мур були помічені актриси Кейт Хадсон і Ейса Гонсалес, а також мільярдер Владислав Доронін.

Элі Мізрахі, Демі Мур, Владислав Доронін з дівчиною Христиною Романовою / Фото: instagram.com/elimizrahi/

Нагадаємо, до 11 вересня у Венеції проходить 78-й кінофестиваль, в рамках якого організовано безліч вечірок та презентацій із зірковими гостями.

Дивіться відео про дитинство актриси:

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