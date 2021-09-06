Образ дня: 58-летняя Деми Мур в наряде с глубоким декольте стала звездой Венеции

Звездные гости на одной из вечеринок Венецианского кинофестиваля / Фото: instagram.com/eizagonzalez/
Деми Мур, которую ранее обсуждали в сети из-за неудачной пластики лица, прибыла в Венецию, где сейчас проходит кинофестиваль. Актриса приняла участие в гала-концерте "Женщины в кино", организованном Red Sea Film Festival.
58-летняя звезда блистала в белом костюме с глубоким декольте, который состоял из кроп-топа и юбки-карандаш. Для выхода знаменитость выбрала образ Mônot – бренда ливано-американского дизайнера Эли Мизрахи.
Образ актриса дополнила серьгами и браслетом. В выборе прически она осталась верна своему фирменному стилю – ровные распущенные волосы. Макияж звезда сделала вечерний в нюдовых тонах.
Мур, пожалуй, стала самой яркой гостьей мероприятия. Деми показала все прелести фигуры – эффектное декольте и шикарный пресс. Складывается впечатление, что она совершенно не выходит из спортзала.
В компании Деми Мур были замечены актрисы Кейт Хадсон и Эйса Гонсалес, а также миллиардер Владислав Доронин.
Напомним, до 11 сентября в Венеции проходит 78-й кинофестиваля, в рамках которого организовано множество вечеринок и презентаций со звездными гостями.
Смотрите видео о детстве актрисы:
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