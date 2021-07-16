Чи потрібні дітям сонцезахисні окуляри – відповів лікар Комаровський

Євген Комаровський розповів, що дітям до 10 років потрібні спеціальні дитячі окуляри для захисту від сонця. Як їх вибрати – в матеріалі

Сонцезахисні окуляри потрібні дітям, до 12 років - дитячі, а потім можна користуватися дорослими / Фото: Сьогодні

Ультрафіолет шкідливий для нашого зору, а очі малюків ще більш чутливі і можуть постраждати від сонячних променів. Навіщо дітям сонцезахисні окуляри , які саме слід вибирати і чим згубні сонячні промені для зору – розповів популярний педіатр Євген Комаровський у своєму інстаграм-журналі.

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Чому дітям потрібні спеціальні сонцезахисні окуляри

В першу чергу окуляри дітям потрібні для захисту зору від сонця, вірніше – ультрафіолетових променів.

Кришталик, рогівка і слизова оболонка дитячих очей дуже сприйнятливі до згубної дії ультрафіолету, особливо у дітей у віці до 10 років. Сонцезахисними окулярами для дорослих можуть користуватися діти, яким вже більше 12 років.

А які саме моделі окулярів підходять дітям?

Лінзи в дитячих окулярах повинні бути полікарбонатними – це самий травмобезпечний матеріал, а оправа і окуляри – пластикові. Також важливо, щоб матеріали були гіпоалергенними і не викликали подразнення або алергію у дитини.

Для дитячих очей більше підходять сірі, коричневі або жовто-коричневі лінзи / Фото: freepik.com

Вибирайте модель окулярів разом з дитиною, і зверніть увагу, щоб на оправі був зазначений рівень захисту від УФ-променів. Модель повинна відповідати віку дитини, відомі бренди завжди вказують такі дані.

Ступінь захисту від ультрафіолету не залежить від кольору і затемнення лінз! Вибирайте рівень УФ-захисту не нижче 99-100%.

Для дитячих очей більше підходять сірі, коричневі або жовто-коричневі лінзи. Сині, блакитні або рожеві лінзи стимулюють розширення зіниці, це шкідливо, особливо якщо знаходитися в окулярах довго. Також стежте, щоб лінзи на дитячих окулярах були цілими, без подряпин.

Як бути, якщо дитина подряпала свої окуляри?

Пошкоджені окуляри або лінзи в них слід замінити новими. І міняти окуляри дитині слід не рідше 1 разу на 2 роки, оскільки вона росте.

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Поясніть дитині, навіщо потрібні сонцезахисні окуляри, вчіть її правильно ними користуватися і доглядати. Сонцезахисні окуляри потрібно регулярно мити і протирати, класти у футляр або на поверхню слід лінзами вгору.

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