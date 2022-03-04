Не приймайте йод заздалегідь для профілактики радіаційного ураження – це шкідливо

У разі дійсної радіаційної аварії приймається калій йодид, через відсутність такого - йод або люголь / Фото: freepik.com, istockphoto.com
Заздалегідь не потрібно приймати йод або йодопрепарати, це необхідно одного разу лише для захисту від радіоактивних ізотопів йоду. І лише за радіаційної аварії, якої побоюється весь світ через напади російських військ на Україну та Запорізьку АЕС.
Як і коли правильно проводити таку профілактику, нагадали в Центрі громадського здоров'я МОЗ.
Отже, заздалегідь йодну профілактику не проводьте, це шкідливо здоров'ю!
У разі дійсної радіаційної аварії приймається калій йодид , Через відсутність такого можна використовувати спиртовий 5% розчин йоду або Люголь.
Як приймати калій йодид у разі радіаційної аварії
Таблетки калію йодиду приймаються тільки після оповіщення про те, що сталася радіаційна аварія:
- малюкам до 1 місяця (немовлята та діти, які перебувають на грудному вигодовуванні) – по 16 мг,
- дітям від 1 місяця до 3 років – по 32 мг,
- дітям від 3 до 12 років – по 62,5 мг,
- підліткам від 13 до 18 років, дорослим, вагітним та годуючим – по 125 мг.
Як приймати розчин йоду або люголю у разі радіаційної аварії
Йод 5% у спиртовому розчині або Люголь може стати альтернативою калію йодиду тільки якщо таблетки дійсно не вдалося дістати.
- так, дорослим та дітям старше 12 років – давати по 1 мл (44 краплі) в 1/2 склянки молока чи води
- дітям від 5 років до 12 років спиртовий розчин йоду 5% по 20-22 краплі 1 раз або по 10-11 крапель 2 рази на день на 1/2 склянки молока або води.
- дітям від 2 до 5 років підійде 2,5% спиртовий розчин йоду (20-22 краплі одноразово, але не всередину – а наносити на шкіру тампоном або ватною паличкою, на передпліччя та гомілки (йодна сітка)
- дітям до 2 років 2,5% – йодна сітка з розрахунку 10-11 крапель йоду, одноразово.
Люголь застосовують тільки для дорослих та дітей віком від 5 років:
Дорослим та дітям старше 12 – по 22 краплі, або 1 мл розчину в 1/2 склянки молока чи води.
Дітям від 5 до 12 років по 10-11 крапель 1 раз або по 5-6 крапель 2 рази на день на 1/2 склянки молока або води. Іншим віковим групам не призначається.
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