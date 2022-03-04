Не принимайте йод заранее для профилактики радиационного поражения – это вредно

В случае действительной радиационной аварии принимается калий йодид, за неимением такового - йод или Люголь / Фото: freepik.com, istockphoto.com

Заранее не нужно принимать йод или йодопрепараты, это необходимо единожды только для защиты от радиоактивных изотопов йода. И только при радиационной аварии, которой опасается весь мир из-за нападения российских войск на Украину и Запорожскую АЭС.

Как и когда правильно проводить такую профилактику, напомнили в Центре общественного здоровья МОЗ.

Итак, заблаговременно йодную профилактику не проводите, это вредно для здоровья!

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В случае же действительной радиационной аварии принимается калий йодид, за неимением такового можно использовать спиртовой 5% раствор йода или Люголь.

Как принимать калий йодид в случае радиационной аварии

Таблетки калия йодида принимаются только после оповещения о том, что произошла радиационная авария:

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малышам до 1 месяца (младенцы и дети, находящиеся на грудном вскармливании) — по 16 мг,

детям от 1 месяца до 3 лет – по 32 мг,

детям от 3 до 12 лет – по 62,5 мг,

подросткам от 13 до 18 лет, взрослым, беременным и кормящим – по 125 мг.

Как принимать раствор йода или Люголя в случае радиационной аварии

Йод 5% в спиртовом растворе или Люголь может стать альтернативой калий йодиду, только если таблетки действительно не удалось достать.

так, взрослым и детям старше 12 лет – давать по 1 мл (44 капли) в 1/2 стакана молока или воды

детям от 5 лет до 12 лет спиртовой раствор йода 5% по 20–22 капли 1 раз или по 10–11 капель 2 раза в один день на 1/2 стакана молока или воды.

детям от 2 до 5 лет подойдет 2,5% спиртовой раствор йода (20-22 капли однократно, но не во внутрь – а наносить на кожу тампоном или ватной палочкой, на предплечья и голени (йодная сетка)

детям до 2 лет 2,5% – йодная сетка из расчета 10-11 капель йода, однократно.

Люголь применяют только для взрослых и детей от 5 лет:

Взрослым и детям старше 12 – по 22 капли, или 1 мл раствора в 1/2 стакана молока или воды.

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Детям от 5 до 12 лет по 10–11 капель 1 раз или по 5–6 капель 2 раза в день на 1/2 стакана молока или воды. Другим возрастным группам не назначается.

Также важно знать четкий алгоритм действий, если вы находитесь относительно близко к АЭС, читайте: "Если взрыв на АЭС – 3 правила поведения для тех, кто находится близко".

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