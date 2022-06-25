Набір для новонародженого – як і де мамам та татам безкоштовно їх отримати

Набір для новонародженого мама або тато малюка можуть отримати безкоштовно з доставкою додому

Набори для новонароджених можуть отримати українки, які нещодавно стали мамами : сама допомога та доставка надається безкоштовно. Для того, щоб такий безкоштовний набір для немовляти набір прийшов до вас по "Новій пошті", потрібно залишити заявку на їхньому сайті.

Щоб безкоштовний набір для немовляти набір прийшов до вас "Новою поштою", потрібно залишити заявку

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Крім контактних даних та адреси потрібно додати скани свідоцтва про народження малюка та паспорт одного із батьків. У наборах:

одяг для немовлят (боді, шкарпетки, шапочки і т.д.),

"конверти" для новонароджених,

підгузки, засоби для догляду за дитячою шкірою,

соски, пляшечки,

дитяче харчування,

пелюшки та килимки для малюків.

А також – засобів гігієни та смакоти для мам. Набір може отримати мама чи тато малюка , важливо щоб вашому малюку було не більше 2-х місяців. Тому що на вік від народження до двох місяців розраховані всі товари, засоби догляду та дитячий одяг (все – німецького виробництва).

Якщо у вас народилося двоє (або більше) малюків, то щоб кожному немовляті дісталося по окремому набору, кожного потрібно оформляти окрему заявку.

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