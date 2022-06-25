Набор для новорожденного – как и где мамам и папам бесплатно их получить

Набор для новорожденного мама или папа малыша могут получить бесплатно с доставкой на дом / Фото: freepik.com

Наборы для новорожденных могут получить украинки, которые недавно стали мамами: сама помощь и доставка оказывается бесплатно. Для того, чтобы такой бесплатный набор для младенца набор пришел к вам по "Новой почте", нужно оставить заявку на их сайте.

Чтобы бесплатный набор для младенца набор пришел к вам по "Новой почте", нужно оставить заявку / Фото: freepik.com

Реклама

Помимо контактных данных и адреса нужно приложить сканы свидетельства о рождении малыша и паспорт одного из родителей. В наборах:

одежда для младенцев (боди, носочки, шапочки и т.д.),

"конверты" для новорожденных,

подгузники, средства по уходу за детской кожей,

соски, бутылочки,

детское питание,

пеленки и коврики для малышей.

А также – средств гигиены и вкусности для мам. Набор может получить мама или папа малыша, важно чтобы вашему крохе было не более 2-хмесяцев. Потому что на возраст с рождения до двух месяцев рассчитаны все товары, средства по уходу и детская одежда (все – немецкого производства).

Если у вас родились двое (или больше) малышей, то, чтобы каждому младенцу досталось по отдельному набору, на каждого нужно оформлять отдельную заявку.

Реклама

Также мы писали про 5 важных принципов питания беременных.

А еще узнайте про кровотечение во время беременности в военных условиях – что делать женщине.