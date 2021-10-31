Must visit у листопаді: 5 зіркових концертів у Києві

Нещодавно ми розповідали, як пройшов останній "Кураж Базар" на ВДНГ.

1 – концерт дуету 5'nizza

Приходьте на концерт гурту Сергія Бабкіна та Андрія Запорожця, якщо не любите масштабні співочі івенти. Оцініть затишну атмосферу і мінімум людей у залі. Концерт 5'nizza відбудеться в Peppers Club, співаки проведуть його в камерному форматі – лише для своїх. Настав час почути композиції "Весна", "Солдат" та інші наживо.

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Концерт дуету 5'nizza 3 листопада / Фото: скріншот

Коли: 3 листопада о 21:00.

Де: у Peppers Club на вул. Московській, 8, корпус 7.

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Ціна: від 1690 гривень.

2 – концерт виконавиці MARUV

Як щодо сольника MARUV? Зірка електро та попмузики влаштує шоу з яскравими луками та сценічними виходами. І виконає хіти, які давно ввійшли в історію. Серед них – Drunk Groove, Black Water, Easy to Love, Siren Song, Mon Amour та інші.

Концерт виконавиці MARUV 12 та 13 листопада / Фото: instagram.com/maruvofficial

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Коли: 12 та 13 листопада о 20:00.

Де: у музичному холі Bel Etage на вул. Шота Руставелі, 16-А.

Ціна: 12 листопада – від 800 гривень, 13 листопада – від 1300 гривень.

3 – концерт Аліни Гросу

Минулого місяця Аліна Гросу дивувала сольником під час туру "Непереможна". У листопаді гості повторно почують відомі хіти від "бджілки". Приходьте, якщо наживо мрієте почути пісні "Вова", "Малиновые губы", "Дым" та інші.

Концерт Аліни Гросу 23 листопада / Фото: instagram.com/alina_grosu

Коли: 23 листопада о 19:30.

Де: у Палаці "Україна", вул. Велика Васильківська, 103.

Ціна: від 240 гривень.

4 – концерт співака Олега Винника

Олег Винник презентує шоу-програму "Безумная любовь" на концерті у Києві. Вовчиці, ви готові? Співак виконає найпопулярніші хіти зі своїх альбомів, які давно стали "вірусними". Не обійдеться без танців та яскравих виходів. Словом, "розірве" сцену, тож можливий аншлаг.

Концерт співака Олега Винника 25 листопада / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Коли: 25 листопада о 19:00.

Де: у Палаці "Україна", вул. Велика Васильківська, 103.

Ціна: від 500 гривень.

5 – концерт Арсена Мірзояна

Співак на концерті в Києві відсвяткує 10-річчя своєї сольної кар’єри. Шанувальники йдуть не на класичний концерт, а на день народження до улюбленого артиста. Захід ввійде в історію творчості виконавця.

Це буде справжній концерт, коли кожна нота зіграна чесно, – каже артист.

Концерт Арсена Мірзояна 30 листопада / Фото: instagram.com/arsen_mirzoian

Коли: 30 листопада о 19:30.

Де: у Палаці "Україна", вул. Велика Васильківська, 103.

Ціна: від 350 гривень.

Нещодавно ми розповіли, чим запам’ятався Atlas Weekend-2021 та як пройшов дебютний день фестивалю.