Must visit в ноябре: 5 звездных концертов в Киеве

Недавно мы рассказывали, как прошел последний "Кураж Базар" на ВДНХ.

1 – концерт дуэта 5'nizza

Приходите на концерт группы Сергея Бабкина и Андрея Запорожца, если не любите масштабные певческие ивенты. Потому цените уютную атмосферу и минимум людей в зале. Концерт 5'nizza состоится в Peppers Club, который певцы проведут в камерном формате – только для своих. Пришло время услышать "Весна", "Солдат" и другие композиции вживую.

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Концерт дуэта 5'nizza 3 ноября / Фото: скриншот

Когда: 3 ноября в 21.00.

Где: в Peppers Club на ул. Московская, 8, корпус 7.

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Цена: от 1690 грн.

2 – концерт исполнителя MARUV

Как насчет сольника MARUV? Звезда электро и поп-музыки устроит шоу с яркими луками и сценическими выходами. И исполнит давно вошедшие в историю хиты. Среди них Drunk Groove, Black Water, Easy to Love, Siren Song, Mon Amour и другие треки.

Концерт исполнителя MARUV 12 и 13 ноября / Фото: instagram.com/maruvofficial

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Когда: 12 и 13 ноября в 20.00.

Где: в музыкальном холле Bel Etage на ул. Шота Руставели, 16а.

Цена: 12 ноября – от 800 гривен, а 13 ноября – от 1300 гривен.

3 – концерт Алины Гросу

В прошлом месяце Алина Гросу удивляла сольником в рамках тура "Непобедимая". В ноябре гости повторно услышат известные хиты, описывающие "пчелку". Приходите, если вживую мечтаете услышать песни "Вова", "Малиновые губы", "Дым" и другие композиции.

Концерт Алины Гросу 23 ноября / Фото: instagram.com/alina_grosu

Когда: 23 ноября в 19.30.

Где: во Дворце "Украина", ул. Большая Васильковская, 103

Цена: от 240 грн.

4 – концерт певца Олега Винника

Олег Винник презентует шоу-программу "Безумная любовь" на концерте в Киеве. Волчицы, вы готовы? Певец исполнит самые популярные хиты, которые давно стали "вирусными". Не обойдется без танцев и ярких выходов. Словом, "разорвет" сцену, поэтому возможен солд-аут.

Концерт певца Олега Винника 25 ноября / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Когда: 25 ноября в 19.00.

Где: во Дворце "Украина", ул. Большая Васильковская, 103

Цена: от 500 грн.

5 – концерт Арсена Мирзояна

Певец на концерте в Киеве отпразднует 10-летие своей сольной карьеры. Поклонники идут не на классический концерт, а на день рождения любимого артиста. Мероприятие войдет в историю творчества исполнителя.

Это будет настоящий концерт, когда каждая нота сыграна честно, – говорит артист.

Концерт Арсена Мирзояна 30 ноября / Фото: instagram.com/arsen_mirzoian

Когда: 30 ноября в 19.30.

Где: во Дворце "Украина", ул. Большая Васильковская, 103

Цена: от 350 грн.

Недавно мы рассказали, чем запомнился Atlas Weekend-2021 да как прошел дебютный день фестиваля