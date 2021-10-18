"Кураж Базар" припинив своє існування на ВДНГ. Але 5 гостей візуалізували наступну локацію для проведення івенту

"Кураж Базар" 16 та 17 жовтня відсвяткував останній день народження на ВДНГ. Проєкт на невизначений термін іде на канікули. Де відбудеться наступна вечірка – невідомо. Ми попитали гостей, де б вони хотіли зустрітися наступного разу. В Андрія Бєднякова та інших є ідеї

5 гостей візуалізували наступну локацію для проведення івенту / Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

Що сталося та навіщо "Кураж Базару" нова локація?

Креаторка проєкту Альона Гудкова, яка розповідала нам про конституцію "Кураж Базару", на сторінці у Фейсбук зізналася, що їхній трирічний контракт із ВДНГ закінчився. І 51-ше проведення івенту стало останнім на цій локації, яку спеціально апгрейдили під концепт заходу. Команда не поспішає обирати нове місце для барахолки, каже, що потрібен час.

Ми прийняли для себе складне, але виважене рішення: не переїжджати згарячу будь-куди, а піти на безстрокові канікули, щоб переосмислити нашу подію, її цінність, наповнення, забрати краще, поліпшити і повернутися з новою силою, – зауважила Альона Гудкова.

Словом, написане дало надію, що історія "Куражу" продовжиться. Наостанок команда підготувалася на максимум, щоб кожен запам’ятав "Кураж" яскравим.

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Уявіть, на локації працював корнер Fast Marriage, де Гарік Корогодський та інші відомі особистості вінчали людей.

На локації працював корнер Fast Marriage / Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

Притягнули навіть оглядове колесо. І на нього було реально безоплатно потрапити, а ще лавицю-карусель та автодром.

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/ Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

Під техно-біти ми зустріли десятки шанувальників заходу. І п’ятеро з них розповіли, де б вони хотіли побачити продовження 52-ї історії "Куражу".

Українську модельєрку Ксенію Шнайдер зустріли біля її корнеру з одягом

Близько півтора року Ксенія Шнайдер продає речі власного бренду на "Куражі". Попри це, вона завжди була частим гостем вечірок, бо любить вайб, атмосферу та благодійні ініціативи івенту. Зауважила, що проєкт у неї асоціюється з веселими вихідними.

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І хоче, щоб наступні "вихідні" були ближче до центру. Наприклад, на культовому Подолі.

Українську модельєрку Ксенію Шнайдер зустріли біля її корнеру з одягом / Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

Тревел-блогерку Яну Метьолкіну зустріли на емоціях. Бо хвилину назад вона протестувала Fast Marriage

На "Куражі" Яна Метьолкіна – втретє. Каже, що їй до душі це "дурохонство" та фристайл, із якими асоціюється івент. Шкодує, що 51-ше проведення заходу є останнім на ВДНГ. Але має ідею для локації, яку б оцінили більшість шанувальників дійства.

Тревел-блогерку Яну Метьолкіну зустріли на емоціях після Fast Marriage / Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

Ідеальна локація для "Куражу" має поєднувати в собі стиль урбан та природу. І щоб були зони для чілу! Наприклад, як ПАТ "Київметробуд", де проводять фестиваль Brave! Factory Festival, – сказала тревел-блогерка.

Зустріли також Андрія Бєднякова, який сидів та читав "Гаррі Поттера"

Український ведучий Андрій Бєдняков на "Куражі" втретє. Каже, що барахолка в нього асоціюється з класними людьми. Його тішить, що проєкт має плани переїхати.

Андрія Бєднякова зустріли на вулиці, коли він сидів та читав "Гаррі Поттера" / Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

Чесно, мені ніколи не подобалася локація на ВДНГ. Мені тут не cozy (не затишно з англійської – ред.). Проведення заходу на платформі "Арт-завод" більше імпонувало, – додав він.

Андрій Бєдняков без роздумів сказав, що команда знайде класне місце у Києві для проведення проєкту. Але яке саме – не конкретизував, залишив свою візуалізацію в секреті.

Ми там з вами ще зустрінемося. Бо я не вірю, що це останній "Кураж", – додав український ведучий.

DJ Асю Калініченко, яка насолоджувалася музикою та атмосферою, зустріли на вулиці

Ася Калініченко не пропустила жоден "Кураж", тож відвідати останню вечірку на локації ВДНГ була її місія. З івентом у неї асоціюється фриковість, свобода та душевна атмосфера. Дівчина хотіла б відвідати 52-гу вечірку "Куража" на території ВДНГ, але не в 19-му павільйоні.

DJ Асю Калініченко зустріли на вулиці / Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

Продюсера Володимира Сивоконя побачили серед вінтажних корнерів за розмовами з друзями

Продюсер прийшов на івент за веселощами. Каже, що це перше, з чим у нього асоціюється "Кураж". Візуалізувати нове місце йому для проведення проєкту було непросто. Бо Володимир Сивоконь полюбив 19-й павільйон.

Продюсера Володимира Сивоконя побачили серед вінтажних корнерів / Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

Ідеальна локація для проведення "Куражу" – 19-й павільйон ВДНГ. Я б хотів, щоб вона залишилася незмінною. Але, на жаль, це нереально. Можливо, на Подолі проєкт б знайшов свій "дім". Наприклад, на одній із локацій на вул. Кирилівській, – сказав Володимир Сивоконь.

Нещодавно ми розповідали, як пройшов "Кураж Базар" у липні 2021-го.