Путіна зрадять, а ми повернемо Крим та Донбас – екстрасенс назвав дату, коли закінчиться війна

Відомий екстрасенс та астролог Макс Гордєєв в інтерв'ю з ведучими програми "Ранок з Україною" каналу "Україна" Лілією Ребрик та Анатолієм Анатолічем назвав точну дату завершення війни в нашій країні та розповів, що зміниться після перемоги

Коли закінчиться війна в Україні - екстрасенс зробив розклад на картах Таро / Фото: Колаж: Сьогодні

Зірковий екстрасенс Макс Гордєєв, який раніше розповів, чи нападе знову Путін на Київ, зізнався, що ще на початку війни взяв кілька ляльок Вуду, на яких періодично робив прокляття на президента Росії. Гордєєв запевняє – смерть Путіна слід очікувати найближчим часом.

Він помре від ножа в спину від людей, яких сам годує. Коли це станеться, сказати дуже важко. Іноді мені здається, що це буде сьогодні-завтра, а потім приходить розуміння, що він не завершив своєї місії, тому всесвіт його не відпускає. Але я впевнений, що це станеться найближчим часом – рік, максимум два роки, – розповів Макс.

Ще Гордєєв зробив розклад Таро, щоб зрозуміти, коли закінчиться війна.

Реклама

Я роблю різні розклади на картах Таро, і у кожної випадає повернення через 2-3 місяці. Тож можу сказати, що липень-серпень – це точне завершення війни. Щодо повної перемоги України, на жаль, це три роки. Саме тоді нам повністю повернуть Крим, Донецьк та Луганськ, – запевнив екстрасенс.

За словами Гордєєва, у квітні припиняться бої на території нашої країни, а ближче до травня все зміниться, і ми перейдемо в тиху оборону держави.

Я впевнений, що люди, які підтримували Путіна, незабаром зрадять його і скажуть: "Я завжди був за Україну, мене змусили…" Адже зараз увесь світ з нами, всі країни посилають нам неймовірну енергетику. Але скоро ми не просто встанемо з колін, ми станемо найбажанішим шматочком для будь-якого члена Євросоюзу. Так що, попри те, скільки ми пережили горя, ця ситуація зіграє країні на користь", – поділився Гордєєв.

Наразі канал "Україна" працює у форматі "Єдині новини" та допомагає тримати інформаційний фронт. Актуальні новини читайте у Telegram-каналі.

Що чекає на українців у квітні 2022 року – читайте передбачення екстрасенса Макса Гордєєва.