Літні сукні 2022 від українських брендів – де купити та ціни (фото)

Модні сукні на літо-2022 від українських дизайнерів / Фото: Колаж: Сьогодні

Якими б страшними та жахливими не були новини, ми намагаємося повертатися до нормального життя або того, що можна назвати нормальним. Зустрічаємось із друзями, з якими не бачилися з початку війни, святкуємо дні народження у перервах між сиренами, йдемо в магазин, щоб купити необхідне.

Багатьох із нас мучить питання, чи варто купувати нове плаття чи краще приберегти гроші про всяк випадок, або направити їх на допомогу нужденним. Однозначної відповіді немає. Якщо ви маєте можливість витратити гроші на себе, ви допомагаєте волонтерам і ця покупка зможе підняти вам настрій – зробіть її без докорів сумління. Психологи рекомендують хоч на мить думати про нормальні та звичайні речі. Тільки так наша психіка зможе винести жах війни.

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Ми зібрали найромантичніші сукні від українських брендів, які можна купити зараз. Пам'ятайте, звичайне придбання речей – це підтримка бізнесу.

Сукні з грайливими рюшами, ніжними воланами, квітковими візерунками, у клітку та горошок – найромантичніший тренд літнього сезону 2022. Українські дизайнери пропонують вибирати сукні різної довжини від максі до міні, з легких тканин, із витонченими деталями.

Патріотичні відтінки

Не варто боятися поєднань синього та жовтого як у кольорах прапора України. Зверніть увагу на насиченість відтінків і елементи, щоб не переборщити і не бути схожими на цей прапор. На щастя, українські дизайнери мають гідні варіанти.

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ANNA YAKOVENKO, 1770 грн / Фото: пресслужба

NADYA DZYAK, $761 / Фото: пресслужба

Горох

Інфантильний, бешкетний і романтичний горошковий принт – найромантичніший тренд літнього сезону 2022. Візерунком polka dot бренди прикрашають блузи, сукні, піджаки, штани та спідниці.

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The body wear, 14 900 грн

ANDRE TAN, 2999 грн

Квітковий принт

Сукня "в квіточку" – безпрограшний варіант, який буде в моді завжди. Таке вбрання можна знайти в гардеробах наших мам, їх носять знаменитості від Белли Хадід до Емілі Ратаковські.

ANNA YAKOVENKO, 1770 грн / Фото: пресслужба

MUST HAVE, 2799 грн

Клітинка

Ще один маст-хев сезону літо 2022 – принт клітинка. Вибирайте вбрання у всіляких її інтерпретаціях – тартан, глінчик, віші, гусяча лапка. Для літа підійдуть варіанти у світлих тонах.

ANNA YAKOVENKO, 1050 грн

SLEEPER, ціна за запитом

Незвичайні принти

Сукня в гороховий чи квітковий принти вже не вражає? Зверніть увагу на фруктові та варіанти з тваринами, або з грибами як у Vovk.

Vovk, 1743 грн

Garne, 629 грн / Фото: garne.com.ua

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