Летние платья 2022 от украинских брендов – где купить и цены (фото)

Модные платья на лето-2022 от украинских дизайнеров / Фото: Коллаж: Сегодня
Какими бы страшными и ужасными не были новости, мы стараемся возвращаться к нормальной жизни или тому, что можно назвать нормальным. Встречаемся с друзьями, с которыми не виделись с начала войны, празднуем дни рождения в перерывах между сиренами, идем в магазин, чтобы купить необходимое.
Многих из нас мучает вопрос, стоит ли покупать новое платье или лучше приберечь деньги на всякий случай, или направить их на помощь нуждающимся. Однозначного ответа нет. Если у вас есть возможность потратить деньги на себя, вы помогаете волонтерам и эта покупка сможет поднять вам настроение – сделайте ее без угрызений совести. Психологи рекомендуют хоть на мгновение думать о нормальных и обычных вещах. Только так наша психика сможет вынести ужасы войны.
Мы собрали самые романтичные платья от украинских брендов, которые можно купить сейчас. Помните, обычная покупка вещи – это поддержка бизнеса.
Платья с игривыми рюшами, нежными воланами, цветочными узорами, в клетку и в горошек – самый романтичный тренд летнего сезона 2022. Украинские дизайнеры предлагают выбирать платья разной длины от макси до мини, из легких тканей, с изящными деталями.
Патриотичные оттенки
Не стоит бояться сочетаний синего и желтого в цветах флага Украины. Обратите внимание на насыщенность оттенков и элементы, чтобы не переборщить и не походить на тот самый флаг. К счастью, у украинских дизайнеров есть достойные варианты.
Горох
Инфантильный, озорной и романтичный горошковый принт – самый романтичный тренд летнего сезона 2022. Узором polka dot бренды украшают блузы, платья, пиджаки, брюки и юбки.
Цветочный принт
Платье "в цветочек" – самый беспроигрышный вариант, который будет в моде всегда. Такие наряды можно найти в гардеробах наших мам, их носят знаменитости от Беллы Хадид до Эмили Ратаковски.
Клетка
Еще один маст-хев сезона лето 2022 – принт клетка. Выбирайте наряды во всевозможные ее интерпретации – тартан, гленчик, виши, гусиная лапка. Для лета подойдут варианты в светлых тонах.
Необычные принты
Платье в гороховый или цветочный принты уже не впечатляет? Обратите внимание на фруктовые и варианты с животными, либо с грибами как у Vovk.
Вам будет интересно узнать о трендах сезона: