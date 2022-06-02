Летние платья 2022 от украинских брендов – где купить и цены (фото)

Модные платья на лето-2022 от украинских дизайнеров / Фото: Коллаж: Сегодня

Какими бы страшными и ужасными не были новости, мы стараемся возвращаться к нормальной жизни или тому, что можно назвать нормальным. Встречаемся с друзьями, с которыми не виделись с начала войны, празднуем дни рождения в перерывах между сиренами, идем в магазин, чтобы купить необходимое.

Многих из нас мучает вопрос, стоит ли покупать новое платье или лучше приберечь деньги на всякий случай, или направить их на помощь нуждающимся. Однозначного ответа нет. Если у вас есть возможность потратить деньги на себя, вы помогаете волонтерам и эта покупка сможет поднять вам настроение – сделайте ее без угрызений совести. Психологи рекомендуют хоть на мгновение думать о нормальных и обычных вещах. Только так наша психика сможет вынести ужасы войны.

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Мы собрали самые романтичные платья от украинских брендов, которые можно купить сейчас. Помните, обычная покупка вещи – это поддержка бизнеса.

Платья с игривыми рюшами, нежными воланами, цветочными узорами, в клетку и в горошек – самый романтичный тренд летнего сезона 2022. Украинские дизайнеры предлагают выбирать платья разной длины от макси до мини, из легких тканей, с изящными деталями.

Патриотичные оттенки

Не стоит бояться сочетаний синего и желтого в цветах флага Украины. Обратите внимание на насыщенность оттенков и элементы, чтобы не переборщить и не походить на тот самый флаг. К счастью, у украинских дизайнеров есть достойные варианты.

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ANNA YAKOVENKO, 1770 грн / Фото: пресс-служба

NADYA DZYAK, $761 / Фото: пресс-служба

Горох

Инфантильный, озорной и романтичный горошковый принт – самый романтичный тренд летнего сезона 2022. Узором polka dot бренды украшают блузы, платья, пиджаки, брюки и юбки.

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The body wear, 14 900 грн / Фото: Инстаграм

ANDRE TAN, 2999 грн / Фото: Инстаграм

Цветочный принт

Платье "в цветочек" – самый беспроигрышный вариант, который будет в моде всегда. Такие наряды можно найти в гардеробах наших мам, их носят знаменитости от Беллы Хадид до Эмили Ратаковски.

ANNA YAKOVENKO, 1770 грн / Фото: пресс-служба

MUST HAVE, 2799 грн / Фото: musthave.ua

Клетка

Еще один маст-хев сезона лето 2022 – принт клетка. Выбирайте наряды во всевозможные ее интерпретации – тартан, гленчик, виши, гусиная лапка. Для лета подойдут варианты в светлых тонах.

ANNA YAKOVENKO, 1050 грн / Фото: Инстаграм

SLEEPER, цена по запросу / Фото: Инстаграм

Необычные принты

Платье в гороховый или цветочный принты уже не впечатляет? Обратите внимание на фруктовые и варианты с животными, либо с грибами как у Vovk.

Vovk, 1743 грн / Фото: vovk.com

Garne, 629 грн / Фото: garne.com.ua

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