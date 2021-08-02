Лайфхаки від Джеймі Олівера – 17 важливих підказок для смачної їжі

Підкреслять смак м'яса трохи абрикосів, які ви додасте під час смаження, аромат смаженої риби розкриє копчений бекон, а найм'якіші та найсмачніші баклажани будуть, якщо готувати їх на парі

Джеймі Олівер назвав 17 лайфхаків для смачної їжі

Звісно, у кожного з нас є свої особисті правила, як приготувати будь-який продукт ідеально і розкрити його потенціял у готовій страві. Але, як з'ясувалося, вчитися готувати смачно треба завжди. І чому б не дізнатися, як це робить Джеймі Олівер, у професіоналізмі якого сумніватися не доводиться. Отже, ми знаємо 14 лайфхаків, як можна заощадити на кухні , тепер – 17 важливих підказок, як приготувати насправді смачну їжу. Якщо ви плануєте відпустку останнього місяця літа, дізнайтеся з нашого календаря, як провести її цікаво.

М'ясо

Перед смаженням стейка обваляйте його в борошні / Фото: Depositphotos

Збираючись смажити соковитий стейк, обваляйте м'ясо в борошні для того, щоб утворилася рум'яна скоринка.

Абрикоси, додані під час смаження м'яса, додадуть йому незвичайні відтінки смаку.

Від зайвої жирності страву врятує ананас. Сміливо додавайте його до м'яса: це прекрасне поєднання.

Для додання аромату диму курці додайте трохи бекону.

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Риба

Перед смаженням натріть рибу олією, сковороду змащувати не обов'язково / Фото: Pixabay

Перед смаженням або запіканням риби натріть м'ясо олією, а посуд не змащуйте.

Перед викладанням риби на решітку гриля натріть шматок сіллю, тоді риба не прилипне.

Коли смажите рибу, покладіть на неї шматочок жирного копченого бекону. Так вона стане ароматніше.

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Овочі

Баклажани вийдуть максимально смачними, якщо готувати їх на парі / Фото: freepik.com Реклама

Якщо ви подаєте до столу картоплю, подрібнену зелень додайте вже після її термічної обробки.

Щоб запах смаженої цибулі не зіпсував повітря в усьому домі, додайте в неї трохи солі та смажте овоч на повільному вогні.

Якщо ваше страва вимагає перцю чилі, очистіть його від насіння і промийте у воді, щоб зменшити гостроту.

Буряк варіть у несолоній воді. Додавання солі не тільки збільшить час приготування, а й зробить овоч жорстким.

Найшвидший спосіб приготувати баклажани – на парі. Більш того, вони виходять м'якими і смачними.

Відварну картоплю для салату ріжте гарячою.

При подрібненні часнику скористайтеся трюком: спочатку подрібніть зубчик ножем, потім посоліть і притисніть.

Десерти

Цитрусовые отдадут максимум сока, если их немного подогреть и раскатать по столу / Фото: instagram.com/nimfeechka_/

Яйця з цукром для бісквіта або іншої випічки Джеймі Олівер радить збивати над паровою банею.

Для того, щоб цитрусові віддали максимум соку, нагрійте їх, а потім, натискаючи, розкачайте по столу.

Апельсин прекрасно розкриває смак шоколадного соусу. Експериментуйте з цими інгредієнтами при приготуванні десертів.

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