Крістен Стюарт здивувала образом на прем'єрі фільму "Спенсер" в Лондоні (фото)

Крістен Стюарт в плаття Chanel на прем'єрі фільму "Спенсер" / Фото: Getty Images
Вчора в Лондоні відбулася прем'єра фільму чилійського режисера Пабло Ларраін "Спенсер". Картину показали в рамках 65-го Лондонського кінофестивалю. На червоній доріжці блищала головна героїня Крістен Стюарт, яка зіграла у фільмі принцесу Діану.
31-річна актриса з'явилася в обтягуючому сірому платті максі довжини Chanel, прикрашеному камінням, і чорних босоніжках.
Образ зірки, як завжди, викликав здивування і неприємні відгуки модних критиків. Справа в тому, що Крістен є обличчям бренду Chanel і відповідно до контрактів зобов'язана одягати речі модного будинку на будь-які заходи. Найчастіше, стилісти підбирають актрисі досить дивні наряди, які спотворюють її зовнішність.
До всього, на червоній доріжці знаменитість явно виглядала втомленою і з набряками під очима.
Сюжет фільму описує події, що відбулися в королівській родині Великобританії на різдвяні свята в 1991 році. Саме на Різдво в Сандрінгемі принцеса Діана прийняла остаточне рішення розлучитися з принцом Чарльзом.
Стюарт зізналася Reuters:
Я дуже рада привезти фільм додому... Ми підійшли до нього з такою любов'ю. Навіть якби всі його ненавиділи, це нічого, тому що ми дійсно просто вклали все, що у нас було.
Нагадаємо, сама Леді Ді рідко вибирала одяг Chanel для своїх виходів. Але в самому фільмі Крістен Стюарт з'явиться в декількох нарядах бренду. Швидше за все, це також продиктовано рекламними контрактами актриси.
Прем'єра картини "Спенсер" відбудеться в Україні 4 листопада 2021 року.
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