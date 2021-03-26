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Крістен Стюарт не відрізнити від принцеси Діани. Дивіться самі (фото)

Сьогодні, 15:05

Для знімка акторка повторила позу мами принца Гаррі й принца Вільяма

Напередодні виходу довгоочікуваного фільму "Спенсер", в якому Крістен Стюарт грає головну роль, з'явилося її нове фото в образі принцеси Діани. І вже судячи з того, з якою точністю акторці вдалося трансформуватися в історичну персону, ми можемо прогнозувати їй не одну акторську нагороду.

В основі сюжету біографічного фільму "Спенсер" режисера Пабло Ларраіна лежать події одного доленосного вік-енду в 90-х роках. Тоді під час святкування Різдва в маєтку Сандрінгемі в Норфолку принцеса Діана вирішила розірвати стосунки зі своїм чоловіком, принцом Чарльзом.

Крістен Стюарт одного разу вже зняли на знімальному майданчику в образі леді Ді, а тепер на новій фотографії можна побачити її портрет.

Крістен Стюарт в образі принцеси Діани
Крістен Стюарт в образі принцеси Діани
Фото: twitter.com/neonrated

На фото Крістен Стюарт позує в картатому жакеті та спирається обличчям на руку, як це часто робила принцеса Діана за життя. При цьому на пальці у Крістен – копія тої самої сапфірової обручки принцеси Діани, яка перейшла у спадок до принца Вільяма, а він – подарував його Кейт Міддлтон.

Принцеса Діана
Принцеса Діана
Фото: Getty Images

Режисером фільму виступає Пабло Ларраін, який раніше зняв біографічну драму "Джекі" про події в житті Джекі Кеннеді після вбивства її чоловіка – президента США. Сценарист – творець популярного серіалу "Гострі козирки" Стівен Найт.

Разом з Крістен Стюарт у фільмі знялися Тімоті Сполл ("Містер Тернер"), Саллі Хокінс ("Форма води") і Шон Харріс ("Місія нездійсненна").

Прем'єра фільму запланована на осінь цього року.

Раніше повідомлялося, що Крістен Стюарт купила престижний особняк 20-го століття за шість мільйонів доларів.

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