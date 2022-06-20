Полуниця, зелень плюс горіхи – як приготувати суперкорисний салат за 10 хвилин

Полуниця, зелень плюс горіхи і суперкорисний салат за 10 хвилин готовий

Сезонна літня ягода – полуниця відмінне джерело каротиноїдів, які допомагають організму справлятися з наслідками окисного стресу; а про користь зелені знають навіть школярі. Як поєднати сезонні продукти в одній страві, розповіла у своєму інстаграмі фудексперт Світлана Левицька.

Як і будь-який рослинний продукт, полуниця, зелень, авокадо, цибуля містять харчові волокна, тобто клітковину. А без клітковини наш кишківник не буде нормально функціонувати. Горіхи – не менш корисний суперфуд, який допоможе підтримати серце, судини, роботу мозку, а також рекомендується жінкам під час менопаузи.

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Поєднати сезонні продукти в одній страві можна, приготувавши вітамінний салат

Чи можна поєднати всі ці суперфуди в одному блюді? Легко! Для порції на 1 особу знадобиться:

пучок зелені для салату (можете взяти будь-яку салатну зелень від шпинату до мангольду)

чверть авокадо

15 грам горішків

2 кільця червоної солодкої цибулі (якщо гірка – заберіть гіркоту)

штук 5 полуничок

грамів 15 крем-сиру або м'якого сиру.

Горішки підійдуть будь-які, можна взяти навіть насіння, тільки злегка просушіть їх на сковороді. Потім викладаємо зелень, зверху авокадо – поздовжніми слайсами, цибулю півкільцями, горішки, полуницю половинками, сир. Заправляємо улюбленою заправкою або готуємо таку, змішайте:

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1 ст.л олії

1 ст.л соєвого соусу

1 ст.л бальзамічного оцту

1-2 зубчики часнику

1 дес.л будь-якого сиропу

1 ч.л гірчиці

Спробуйте раз за цим рецептом, а потім можете коригувати інгредієнти на власний смак.

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