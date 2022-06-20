Клубника, зелень плюс орехи – как приготовить суперполезный салат за 10 минут

Клубника, зелень плюс орехи – и суперполезный салат за 10 минут готов / Фото: unsplash.com, freepik.com

Сезонная летняя ягода – клубника отличный источник каротиноидов, которые помогают организму справляться с последствиями окислительного стресса; а о пользе зелени знают даже школьники. Как соединить сезонные продукты в одном блюде, рассказала в своем инстаграме фудэксперт Светлана Левицкая.

Как и любой растительный продукт, клубника, зелень, авокадо, лук содержат пищевые волокна, то есть клетчатку. А без клетчатки наш кишечник не будет нормально функционировать. Орехи – не менее полезный суперфуд, который поможет поддержать сердце, сосуды, работу мозга, а также рекомендуется женщинам в период менопаузы.

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Соединить сезонные продукты в одном блюде можно, приготовив витаминный салат / Фото: freepik.com

Можно ли соединить все эти суперфуды в одном блюде? Легко! Для порции на 1 человек понадобится:

пучок зелени для салата (можете взять любую салатную зелень от шпината до мангольда)

четверть авокадо

15 гр орешков

2 кольца красного сладкого лука (если горькая – уберите горечь)

штук 5 клубничек

граммов 15 крем-сыра или мягкого сыра.

Орешки подойдут любые, можно взять даже семечки, только слегка просушите их на сковороде. Затем выкладываем зелень, сверху авокадо – продольными слайсами, лук полукольцами, орешки, клубнику половинками, сыр. Заправляем любимой заправкой или готовим такую, смешайте:

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1 ст.л масла

1 ст.л соевого соуса

1 ст.л бальзамического уксуса

1-2 зубчика чеснока

1 дес.л любого сиропа

1 ч.л горчицы

Попробуйте раз по этому рецепту, а потом можете корректировать ингредиенты по собственному вкусу.

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