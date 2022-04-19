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Суперфуд на всі часи – 5 причин щодня їсти горіхи, особливо жінкам

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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19 квітня, 17:51
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Горіхи у вашому раціоні щодня – це спосіб насититися, підтримати роботу серця, судин і навіть уникнути метаболічного синдрому, особливо жінкам 50+
Якщо їсти горіхи щодня, особливо жінкам, можна знизити ризик розвитку метаболічного синдрому і підтримати здоров'я в цілому
Якщо їсти горіхи щодня, особливо жінкам, можна знизити ризик розвитку метаболічного синдрому і підтримати здоров'я в цілому / Фото: istockphoto.com, freepik.com

Щоб зберегти здоров'я як фізичне, так і ментальне під час війни з Росією нам важливо стежити за своїм харчуванням. В умовах бойових дій дуже складно повністю збалансувати раціон Тому важливо включати в нього ті продукти, які зараз більш-менш легко дістати і які швидко не зіпсуються.

Будь-які горіхи – відмінний суперфуд на всі часи, вони допоможуть підтримати серце, судини, роботу мозку, а також допоможуть жінкам у період менопаузи уникнути розвитку метаболічного синдрому. журнал Nutrients.

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1. Так, горіхи допоможуть отримати такі необхідні нам зараз вуглеводи та корисні жири (моно- та поліненасичені жирні кислоти, тобто омега-9, омега-3 та омега-6).

2. Горіхи підтримають наш мозок, судини та серце, саме споживання горіхів пов'язане зі зниженням захворюваності на серцево-судинні захворювання на 15% і зниженням смертності від них.

Для жінок напередодні менопаузи або вже під час клімаксу горіхи допоможуть знизити ризик метаболічного синдрому.
Для жінок напередодні менопаузи або вже під час клімаксу горіхи допоможуть знизити ризик метаболічного синдрому. / Фото: unsplash.com, Колаж: Сьогодні

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3 . Споживаючи горіхи, можна довго відчувати себе ситими оскільки ці плоди багаті також на білки. А клітковина, тобто харчові волокна, якими теж багаті на горіхи, допоможе підтримати роботу нашого кишечника.

4. Для жінок напередодні менопаузи або вже під час клімаксу горіхи допоможуть зменшити ризик метаболічного синдрому. Це сукупність відхилень, таких як ожиріння, гіпертонія, підвищений рівень цукру та холестерину у крові. А метаболічний синдром підвищує ризик розвитку серцево-судинної патології, цукрового діабету 2-го типу та інших захворювань.

5. Медики відзначають сприятливий вплив горіхів на метаболізм ліпідів (жирів) та вуглеводів, а також на зниження артеріального тиску та накопичення жиру. В середньому дієтологи рекомендують з'їдати 30 г горіхів на день (це приблизно жменя).

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Також раніше ми писали, як зробити ситний та корисний хумус із зеленого горошку за рецептом Євген Клопотенко.

Корисно буде дізнатися, як харчуватися при високому тиску і що ще робити, щоб не допускати розвитку гіпертонії .

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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