Кайя Гербер повторила легендарне фото Сінді Кроуфорд 1994 року (фото)

Кайя Гербер та Сінді Кроуфорд в ідентичних зйомках / Фото: instagram.com/cindycrawford
Сінді Кроуфорд, яка раніше стала героїнею карколомної фотосесії, поділилася новими знімками у своєму Instagram. 55-річна супермодель опублікувала два нових фото, на яких знято її та її дочку.
20-річна Кая Гербер повторила знамените фото своєї зіркової мами, яке та зробила у 1994-му році для обкладинки глянсового видання американського ELLE.
На фото Кайя позуємо у короткому чорному светрі з принтом національного прапора США та джинсах на низькій талії. В ідентичному образі 27 років тому Сінді Кроуфорд знялася у модній фотосесії.
Дитина вкрала мій лук! – написала Сінді у пості під фото.
По фото видно, як мати та дочка неймовірно схожі.
Нагадаємо, Кайя Гербер пішла стопами своєї мами, секс-символу 90-х, та підкорює модну індустрію.
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