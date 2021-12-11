Кайя Гербер повторила легендарное фото Синди Кроуфорд 1994 года (фото)

Кайя Гербер и Синди Кроуфорд в идентичных съемках / Фото: instagram.com/cindycrawford
Синди Кроуфорд, которая ранее стала героиней сногсшибательной фотосессии, поделилась новыми снимками в своем Instagram. 55-летняя супермодель опубликовала два новых фото, на которых запечатлена она и ее дочь.
20-летняя Кайя Гербер повторила знаменитое фото своей звездной мамы, которое та сделала в 1994-м году для обложки глянцевого издания американского ELLE.
На фото Кайя позируем в укороченном черном свитере с принтом национального флага США и джинсах на низкой талии. В идентичном образе 27 лет назад Синди Кроуфорд снялась в модной фотосессии.
Ребенок украла мой лук! – написала Синди в посте под фото.
По фото видно, как мать и дочь невероятно похожи.
Напомним, Кайя Гербер пошла по стопам своей мамы, секс-символа 90-х, и покоряет модную индустрию.
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