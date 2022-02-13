Який десерт вибрати по гороскопу – 12 солодощів для кожного знаку Зодіаку

Як вибрати десерт по гороскопу на День святого Валентина / Фото: Колаж: Сьогодні

Відмінним доповненням до валентинки на 14 лютого стане десерт. Солодощі на День святого Валентина – не просто традиція, а фетиш, і подарунок, і основна страва. Якщо ви задумалися, який десерт вибрати, читайте підказки у нашому матеріалі.

Зібрали рекомендації – солодощі для всіх представників знаків Зодіаку.

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Овен (21 березня – 19 квітня)

Вони вперті, самовпевнені і завжди мають бути головними. Все має бути так, як кажуть Овни, адже вони завжди мають рацію. Який десерт підійде представникам цього знака Зодіаку? Звісно, торт "Наполеон"! Адже вони вважають, що світ створений лише для них.

Торт "Наполеон" / Фото: Pinterest

Телець (20 квітня – 20 травня)

Надійні та віддані друзі, які завжди поруч і на них завжди можна покластися. Тільці цінують комфорт, для них також важлива стабільність. Головне, що потрібно знати, коли ви поруч із Тільцем – те, що їх потрібно часто хвалити. Прямо як бабусині сирники!

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Сирники / Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Легкі, яскраві, оригінальні особи завжди у пошуках чогось нового. Ви ніколи не уженитесь за їх непередбачуваністю! Здивувати Близнюків можна лише чимось незвичайним, найтрендовішим. Це може бути картопляне молоко, крофлі (комбінація круасану та вафлі) або еспресо-мартіні.

Крофлі / Фото: unsplash.com

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Рак (22 червня – 22 липня)

Раки – найнадійніші та найкращі захисники своєї сім'ї, друзів та близьких. Опинившись поряд з ними, ви завжди відчуватимете любов, затишок та комфорт. Те саме ви відчуватимете, поїдаючи кіндери.

Кіндер-сюрприз / Фото: пресслужба

Лев (23 липня – 22 серпня)

Леви красиві, розумні, шляхетні та постійно прагнуть популярності. Тирамісу – ось десерт, який найкраще підійде цим представникам знаку Зодіаку. Цьому італійському десерту давно віддають пальму першості. Що цікаво, у перекладі з італійського "тірамісу" означає "підбадьори мене, піднеси мене".

Тірамісу / Фото: unsplash.com

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Досить консервативні, правильні, Діви повільно, але впевнено рухаються до своєї мети. Швидше за все вони оберуть традиційні солодощі, звичні їм з дитинства – яблучну шарлотку або тістечко "Картопля".

Яблучна шарлотка / Фото: freepik.com

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Вишукані, гармонійні, душевні особи, які люблять вишукані речі та страви. Тут все просто, здивувати Терези ви зможете, якщо в цю пору року знайдете смачну і солодку полуницю за всі гроші світу.

Полуниця / Фото: unsplash.com

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Приховані, наполегливі, загадкові та владні, Скорпіони йдуть напролом до своєї мети. Вразить їх тільки щось гостре, наприклад, – трюфельний торт із перцем чилі.

Трюфельний торт з перцем чилі

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Одні з найзапекліших сперечальників, серед усіх знаків Зодіаку. Вони люблять доводити свою правоту, навіть якщо втрачають нитку оповідання та розуміють, що, можливо, й не мають рації. Купуйте їм різнокольорові макаруни, хай розважаються!

Макаруни / Фото: unsplash.com

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Твердість духу, витримка, терпіння – основні якості Козерогів. Вони будуть вдячні, якщо презентуєте брауні. Традиційний американський пиріг із насиченим шоколадним смаком можна легко та просто приготувати вдома. Навіть якщо щось піде не так, Козероги витримають усі.

Брауні / Фото: unsplash.com

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Люди з непростим характером, які найвище ставлять волю. Вони непередбачувані та приховані. Вважають за краще бути незалежними. Тому просто дайте їм самим вибрати, що вони хочуть на десерт. Вам залишиться лише сплатити рахунки.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Ніжні, романтичні та чуттєві. Саме такими ми уявляємо Риб. Порадувати солодощами їх просто – оберіть чізкейк. Ніжне сирне суфле в одну мить розтопить їхнє серце.

Чизкейк / Фото: unsplash.com

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