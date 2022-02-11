Картопляне молоко – це дійсно новий корисний суперфуд або просто тренд

Новий ЗОЖний тренд – картопляне молоко позиціонують, як найекологічнішу альтернативу молоку тваринному. Але користь його для здоров'я дуже перебільшена

Картопляне молоко позиціонують як новий суперфуд, але користь його для здоров'я сильно перебільшена / Фото: Getty Images, freepik.com

Картопляне молоко може стати найкращою альтернативою соєвому, кокосовому молоку чи мигдальному, замінити лактозу для тих, хто її не переносить? Поки що медіа пишуть про новий суперфуд, давайте розберемося, чи справді "молоко" з картоплі має будь-яку цінність для нашого здоров'я.

А допоміг нам у цьому дієтолог, лікар спортивної медицини та алерголог, засновник "Дієт-центру здорового харчування доктора Куща" Олександр Кущ.

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Олександр Кущ / Фото: пресслужба

Будь-яке рослинне та картопляне молоко корисне?

Останнім часом увесь світ "ополчився" на коров'яче молоко. Справді, деякі люди мають непереносимість лактози . До того ж у дорослих людей з віком вироблення ферменту лактази (яка допомагає розщепити лактозу, що міститься у тваринному молоці) в організмі знижується, виникає так звана лактазна недостатність.

Порівнювати будь-яке рослинне, а тим більше картопляне "молоко" з коров'ячим – не коректно взагалі / Фото: unsplash.com

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Тому після вживання тваринного молока можуть виникати здуття живота, метеоризм тощо. Хоча далеко не у всіх дорослих це відбувається. У результаті різні бренди нам запропонували альтернативу традиційному молоку – так зване рослинне молоко (соєве, кокосове, рисове, а тепер – і картопляне), яке прихильники ЗОЖ вважають корисним.

Безумовно, різні види рослинного молока збагачують вітамінами та мікроелементами, також у такому "молоці" є частка рослинних протеїнів (білків). Але порівнювати рослинне, а тим більше картопляне "молоко" з коров'ячим – не коректно.

Як зробити рослинне молоко?

Рослинне молоко називатися молоком не може, це за своєю "суттю" – відвар або витяжка з насіння, горіхів, у випадку з картопляним "молоком" – коренеплодів. Все це подрібнюється, змішується з водою у певних пропорціях, потім віджимається та проціджується. Далі таке "молоко" додатково збагачують вітамінами, витяжками з інших рослин, додають підсолоджувачі тощо.

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Щоб приготувати картопляне молоко, коренеплоди очищають, варять, змішують із водою, збивають у блендері та проціджують через сито / Фото: freepik.com

Поки таблоїди пишуть про те, що картопляне молоко ще не надійшло масово у продаж, та пропонують зробити його самостійно . Для цього картоплю очищають, варять, змішують з водою, збивають у блендері та проціджують через сито. Але чи варто розглядати картопляне молоко, як суперфуд? Адже корисним продуктом картоплю, особливо після такої обробки, не назвеш.

А чим корисна картопля для організму?

Картопля сама по собі достатньо калорійний продукт, він багатий на крохмаль, калій, магній, мікроелементи. Але користь можна отримати лише з правильно приготовлених коренеплодів. Наприклад, запеченої картоплі, але не картоплі фрі. Обсмажена у фритюрі, та ще з сіллю або цукром картопля стає ще більш калорійним продуктом, з високим вмістом жиру та солі.

Користу можна витягти тільки з правильно приготовлених коренеплодів: наприклад, запеченої картоплі / Фото: Инстаграм

Використовувати картоплю для приготування "молока", яке буде корисним, теж заняття сумнівне. Оскільки при термічній обробці корисні речовини, особливо вітаміни у продуктах, руйнуються. В результаті ви отримаєте відвар, який ще й досить калорійний, але не корисний нутрієнт.

Якщо у вас непереносимість лактози (діагностувати яку може тільки лікар) або ви не любите тваринне молоко, то звичайно ніхто не забороняє пити рослинну альтернативу. Дослідження показують, що з таких рослинних напоїв найбільше корисні кокосове та мигдальне молоко.

Бажаєте дізнатися більше на тему, як ще приготувати картоплю? Читайте також "Рецепт двічі запеченої картоплі".

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