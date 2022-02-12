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Найідеальніша дата для весілля у 2022 році – думка астролога

Ольга Дударенко Ольга Дударенко Астролог
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12 лютого, 13:51
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На День святого Валентина цього року багато дівчат отримають пропозицію руки та серця. З чого ж розпочати підготовку до весілля? Звісно, з вибору правильної дати
Астролог розповіла, який день буде найкращим для весілля у 2022 році
Астролог розповіла, який день буде найкращим для весілля у 2022 році / Фото: Vogue

Як часто ми звертаємося по допомогу до небесних світил, щоб зрозуміти, що на нас чекає в найближчому майбутньому. Поки одним цікаво, хто розбагатіє у 2022 році, інші шукають відповіді на серйозніші питання.

Як правильно вибрати дату для весілля?

Головне питання, яке турбує мільйони наречених у всьому світі. Для тих, хто планує весілля у 2022 році, у нас є відповідь.

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Насамперед варто знати, що протягом всього 2022 року будуть як сприятливі, так і не підходящі дні для одружень. В астрології найгіршим періодом для укладення шлюбів називають період ретроградного Меркурія. Власне, цей час несприятливий майже для всього, хоч із дому не виходь.

Астрологи стверджують, що шлюби, укладені в період ретрограду Меркурія, за статистикою закінчуються розлученням чи проблемами на все життя.

Найвдалішим часом для укладення шлюбів є період, коли більшість планет знаходяться в сузір'ях Рака або Лева. Таке розташування планет символізує любов, радість та щастя.

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Варто знати, що у 2022 році з кінця квітня за знаком Раку йтиме Чорний Місяць. Цей період також несприятливий щодо весілля. Ще один період – з кінця червня до середини липня також буде не найкращий.

Візьміть на замітку, що найкращим днем для весілля цього року є 28 липня. Цього дня буде молодик у знаку Лева. Це означає, що саме в цей день закохані зможуть закласти приголомшливу творчу енергію, а вона сприятиме процвітанню та благополуччю нової сім'ї.

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