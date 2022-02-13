Какой десерт выбрать по гороскопу – 12 сладостей для каждого знака Зодиака

Как выбрать десерт по гороскопу на День святого Валентина / Фото: Коллаж: Сегодня

Отличным дополнением к валентинке на 14-е февраля станет десерт. Сладости на День святого Валентина – не просто традиция, а и фетиш, и подарок, и основное блюдо. Если вы задумались, какой десерт выбрать, читайте подсказки в нашем материале.

Собрали рекомендации – сладости для всех представителей знаков Зодиака.

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Овен (21 марта — 19 апреля)

Они упрямы, самонадеянны и всегда должны быть главными. Все должно быть так, как говорят Овны, ведь они всегда правы. Какой же десерт подойдет представителям этого знака Зодиака? Конечно, торт "Наполеон"! Ведь они считают, что мир создан только дня них.

Торт "Наполеон" / Фото: Pinterest

Телец (20 апреля — 20 мая)

Надежные и преданные друзья, которые всегда рядом и на них всегда можно положиться. Тельцы ценят комфорт, для них также важна стабильность. Главное, что нужно знать, когда вы рядом с тельцом – то, что их нужно часто хвалить. Прямо как бабушкины сырники!

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Сырники / Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Легкие, яркие, оригинальные личности всегда в поисках чего-то нового. Вы никогда не угонитесь за их непредсказуемостью! Удивить Близнецов можно только чем-то необычным, самым трендовым. Это может быть картофельное молоко, крофли (комбинация круассана и вафли) или эспрессо-мартини.

Крофли / Фото: unsplash.com

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Рак (22 июня — 22 июля)

Раки – самые надежные и лучшие защитники своей семьи, друзей и близких. Оказавшись рядом с ними, вы всегда будете чувствовать любовь, уют и комфорт. Тоже самое вы будете чувствовать, поедая киндеры.

Киндер-сюрприз / Фото: пресс-служба

Лев (23 июля — 22 августа)

Львы красивы, умны, благородны и постоянно стремятся к популярности. Тирамису – вот десерт, который лучше всего подойдет этим представителям знака Зодиака. Этому итальянскому десерту давно отдают пальму первенства. Что интересно, в переводе с итальянского "тирамису" означает "подбодри меня, вознеси меня".

Тирамису / Фото: unsplash.com

Дева (23 августа — 22 сентября)

Достаточно консервативны, правильные, Девы медленно, но уверенно двигаются к своей цели. Скорее всего они выберут традиционные сладости, привычные им с детства – яблочную шарлотку или пирожное "Картошка".

Яблочная шарлотка / Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Изысканные, гармоничные, душевные личности, которые любят изысканные вещи и блюда. Тут все просто, удивить Весы вы сможете, если в это время года найдете вкусную и сладкую клубнику за все деньги мира.

Клубника / Фото: unsplash.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скрытные, настойчивые, загадочные и властные, Скорпионы идут напролом к своей цели. Впечатлит их только что-то острое, например, – трюфельный торт с перцем чили.

Трюфельный торт с перцем чили

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Одни из самых ярых спорщиков, среди всех знаков Зодиака. Они любят доказывать свою правоту, даже если теряют нить рассказа и понимают, что, возможно, и не правы. Купите им разноцветные макаруны, пусть развлекаются!

Макаруны / Фото: unsplash.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Твердость духа, выдержка, терпение – основные качества Козерогов. Они будут благодарны, если презентуете им брауни. Традиционный американский пирог с насыщенным шоколадным вкусом можно легко и просто приготовить дома. Даже если что-то пойдет не так, Козероги выдержат все.

Брауни / Фото: unsplash.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Люди с непростым характером, которые превыше всего ставят свободу. Они непредсказуемы и скрыты. Предпочитают быть независимыми. Поэтому просто дайте им самим выбрать, что же они хотят на десерт. Вам останется только оплатить счета.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Нежные, романтичные и чувственные. Именно такими мы представляем Рыб. Порадовать сладостями их просто – выберите чизкейк. Нежное творожное суфле в один миг растопит их сердце.

Чизкейк / Фото: unsplash.com

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