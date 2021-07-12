Який чай зміцнює імунітет і вбиває шкідливі бактерії

Чай каркаде (він же гібіскус або суданська троянда) давно відомий своїми корисними властивостями / Фото: unsplash.com
Каркаде (він же гібіскус або суданська троянда) давно відомий своїми корисними властивостями, як чай для імунітету А тепер вчені відзначають, що каркаде – ще й потужний природний антибактеріальний засіб. Дослідження провели італійські вчені і опублікували результати в медичному журналі Nutrients .
А ми зібрали для вас 10 лайфхаків, які допоможуть провести це літо ще більш цікаво.
Чим взагалі корисний чай каркаде?
Медики відзначають що чай каркаде багатий на поліфеноли, саме ці речовини – потужні антиоксиданти (тобто знижують шкоду окисного стресу, захищаючи клітини від окислення і старіння). Поліфеноли захищають наш організм від розвитку раку, серцево-судинних хвороб, нейродегератівних змін і запальних процесів.
Регулярне вживання чаю каркаде має антибактеріальну дію / Фото: freepik.com
Червоний колір пелюстки гібіскуса отримали завдяки високому вмісту в них рослинного поліфенолу антоцианіну. Цього разу вчені звернули увагу на той факт, що поліфенольні сполуки, якими багатий чай каркаде, швидко всмоктуються в шлунку і абсорбуються в тонкому кишківнику, позитивно впливаючи на здоров'я людини.
А в чому ж зв'язок між каркаде, імунітетом і бактеріями?
Дослідження підтвердило, що регулярне вживання чаю каркаде чинить антибактеріальну дію на більшість патогенних мікробів, які викликають у людини інфекції органів дихання, шкіри, навіть кісток і суглобів.
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Також поліфеноли, якими багатий чай каркаде, підтримують мікробіоту кишківника (тобто його корисну мікрофлору). А значить, допомагають імунній системі бути більш міцною і активніше протистояти інфекціям. Зміцнити імунітет також допомагають інші народні методи.
Вчені відзначають, що дані, отримані в цьому дослідженні, є багатообіцяючими для визначення нових стратегій боротьби зі стійкістю до антибіотиків. Але чай каркаде можна пити не всім: він протипоказаний при гастриті, виразковій хворобі, гострих запальних процесах органів травлення. Також може бути індивідуальна непереносимість чаю з пелюсток суданської троянди, алергічна реакція. А ще не рекомендується пити чай каркаде натщесерце.
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