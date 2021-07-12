Какой чай укрепляет иммунитет и убивает вредные бактерии

Чай каркаде (из лепестков гибискуса) не только утолит жажду, если пить его охлажденным. Он еще природный антибиотик, а также помогает укрепить иммунную систему

Чай каркаде (он же гибискус или суданская роза) давно известен своими полезными свойствами / Фото: unsplash.com

Каркаде (он же гибискус или суданская роза) давно известен своими полезными свойствами, как чай для иммунитета: а теперь ученые отмечают, что каркаде – еще и мощное природное антибактериальное средство. Исследование провели итальянские ученые и опубликовали результаты в медицинском журнале Nutrients.

А мы собрали для вас 10 лайфхаков, которые помогут провести это лето еще более интересно.

Чем вообще полезен чай каркаде?

Медики отмечают что чай каркаде богат полифенолами, именно эти вещества – мощные антиоксиданты (то есть снижают вред окислительного стресса, защищая клетки от окисления и старения). Полифенолы защищают наш организм от развития рака, сердечно-сосудистых болезней, нейродегеративных изменений и воспалительных процессов.

Регулярное употребление чая каркаде производит антибактериальное действие / Фото: freepik.com

Красный цвет лепестки гибискуса получили благодаря высокому содержанию в них растительного полифенола антоцианина. В этот раз ученые обратили внимание на тот факт, что полифенольные соединения, которыми богат чай каркаде, быстро всасываются в желудке и абсорбируются в тонком кишечнике, положительно влияя на здоровье человека.

Реклама

А в чем же связь между каркаде, иммунитетом и бактериями?

Исследование подтвердило, что регулярное употребление чая каркаде производит антибактериальное действие на большинство патогенных микробов, которые вызывают у человека инфекции органов дыхания, кожи, даже костей и суставов.

Читайте также: Какой чай замедляет старение, защищает от развития рака и ожирения

Также полифенолы, которыми богат чай каркаде, поддерживают микробиоту кишечника (то есть его полезную микрофлору). А значит, помогают иммунной системе быть более крепкой и активнее противостоять инфекциям. Укрепить иммунитет также помогают другие народные методы.

Ученые отмечают, что данные, полученные в этом исследовании, являются многообещающими для определения новых стратегий борьбы с устойчивостью к антибиотикам. Но чай каркаде можно пить не всем: он противопоказан при гастрите, язвенной болезни, острых воспалительных процессах органов пищеварения. Также может быть индивидуальная непереносимость чая из лепестков суданской розы, аллергическая реакция. А еще не рекомендуется пить чай каркаде голодный желудок.

Ранее мы также писали, какой чай взбодрит лучше кофе и поможет преодолеть стресс.