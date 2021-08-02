Яке рослинне молоко найкорисніше і низькокалорійне

Кокосове молоко містить більше калорій і жирів, а мигдальне – навпаки. Чим ще корисно безлактозне рослинне молоко – в дослідженні

Рослинне молоко не може повністю замінити коров'яче, кажуть вчені / Фото: Сьогодні

Більшість напоїв на рослинній основі не можуть повністю замінити коров'яче молоко по його поживними властивостями. Яке ж рослинне молоко "ближче" до тваринного молока – розбиралася міжнародна група вчених. Результати дослідження опублікували в медичному журналі Nutrients .

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Від чого залежить поживність рослинного молока

Поживна цінність напоїв на рослинній основі залежить від декількох аспектів: це тип сировини, використовуваної для його виробництва, процес і додані в молоко інгредієнти. Оскільки попит на напої на рослинній основі, які використовуються в якості замінника коров'ячого молока, зростає в усьому світі, медики вирішили порівняти найпопулярніші види такого молока.

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І, незважаючи на деяку схожість з коров'ячим молоком, поживні аспекти цих напоїв сильно розрізняються. Наприклад, соєве молоко з яблучним концентратом, водоростями Lithothamnium calcareum і сіллю і напій на основі горіха сапукая перевищували кількість білка і кальцію в порівнянні з коров'ячим молоком. І за даними параметрами ці два напої – хороша альтернатива коров'ячому молоку .

Але в соєвому молоці, яке дуже популярно, найбільш часто додаються інгредієнтами виявилися сіль і цукор.

А чим корисні і шкідливі інші види рослинного молока?

Найкалорійніший напій з найвищим вмістом ліпідів, тобто жирів – це напій на основі кокосу. Тобто якщо ви п'єте його, як менш калорійне, то це не найкращий вибір в плані калорій.

Кокосове молоко – найкалорійніше і жирне / Фото: Depositphotos

Самим низькокалорійним, що містить найменше жирів виявилося рисове молоко. Але і рисове, і кокосове молоко бідно клітковиною (рослинними волокнами). А лідер за вмістом клітковини – це вівсяне молоко. Мало калорій, а також білка в мигдальному молоц ,що екстрагуються при температурі 55 ° C.

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У плані змісту вуглеводів – лідером стало мигдальне молоко, в якому міститься добавка мальтодекстрин. Це вуглевод, близький за своїми властивостями до крохмалю і глюкози. Він проводиться з кукурудзяного, рисового, пшеничного або картопляного крохмалю. І найменше вуглеводів виявилося в молоці з насіння соняшнику. За змістом макро і мікроелементів – кальцію, магнію, заліза, лідирують мигдальне молоко і молоко з горіха сапукая .

Важливо: що більшість напоїв на рослинній основі не можуть повністю замінити коров'яче молоко з точки зору поживних якостей. Деякі з них містять інгредієнти (бобові, мигдаль, горіхи, насіння), які викликають алергію.

Вибираючи рослинне молоко, відштовхуйтесь від своєї мети – ви шукаєте заміну тваринному молоку за поживними якостями чи смаковими.

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