Чіпси, цукерки, булки, солодка газована вода, якими ми перекушуємо – зовсім не приклад корисного перекусу. Як перекусити з користю для здоров'я – в матеріалі

Найкорисніше перекушувати несолодкими яблуками, горішками, овочами / Фото: Сьогодні

Фрукти, якими влітку багато хто любить перекусити, безумовно, набагато здоровіше цукерок або хот-догів, але схуднути допоможуть далеко не всі з них. Якими продуктами корисніше за все перекушувати , як організувати правильний перекус, чому солодкі фрукти – не найкращий продукт для цього, розповіла наш постійний експерт, психолог, дієтолог, консультант по здоровому харчуванню Ксенія Рен .

Ксенія Рен / Фото: пресслужба

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У чому взагалі важливість перекусів?

У сучасному світі, обтяженому швидким темпом, дуже важливо правильно організувати не тільки сніданки, обіди та вечері, а й перекуси. Люди часто пропускають другий сніданок і полуденок, в результаті потім дивуються, звідки ж так швидко беруться зайві кілограми? Звідти, що організм намагається надолужити згаяне і голод "змушує" нас поглинати більше калорій в обід і на вечерю.

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А якщо ви ще й не обідали, перебивши кавою або чаєм з печивом, то й тим більше.Тому важливо, як повноцінно снідати, так і організувати перекушування на роботі .

Зараз час сезонних фруктів і овочів, дуже корисно і здорово використовувати ці продукти в якості перекусів.

Багато хто бере на роботу банани – це відповідний фрукт для перекусу?

Якщо у вас немає зайвої ваги, ви харчуєтеся раціонально і цілі схуднути у вас в зараз немає, то періодично можна перекушувати і бананами. Але у цього фрукта високий глікемічний індекс, тобто він містить багато фруктози. А налягання на фрукти з високим вмістом фруктози призведе до того, що організм переварить її в цукор і відкладе у вигляді жирових запасів .

Для перекусів годяться несолодкі ягоди, фрукти і овочі / Фото: Pixabay

Якщо ви хочете харчуватися більш здорово і раціонально, схуднути і замінили перекушування з печива і цукерок на солодкі фрукти, то "прогнати" зайві кілограми не вийде. також можна з'їсти фрукт в кінці обіду тоді ввечері вас не буде так сильно тягнути на солодке.

Тому фрукти, особливо солодкі, вживаємо помірно і в 1-ій половині дня.

А для перекусів більше годяться несолодкі фрукти і овочі – кислі яблука, ягоди, особливо темних кольорів (лохина, чорниця, смородина, аґрус і т.д., але не виноград – він солодкий), нарізаний скибочками огірочок або морква. Або тушковані овочі – кабачки, баклажани, перець і т.д.

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Важливий момент: нарізати овочі краще безпосередньо перед тим, як їсти. Особливо якщо ви любите салати. Також для другого сніданку або полуденку годяться якісні кисломолочні нежирні продукти, горішки, сухофрукти. І не забувайте про питний режим, особливо в спеку, а також не пропускайте обід.

Чим же так важливий обід?

Обід – це самий фундаментальний прийом їжі, в цей час наші травні ферменти найбільш активні. В обід добре приймати білкову та вуглеводну їжу, організм в цей час найкраще зможе її засвоїти. Тому не терпіть голод до вечору, пообідайте. Якщо берете обіди з собою на роботу – то не забувайте їх правильно транспортувати і зберігати, щоб їжа не зіпсувалася .

На обід добре "зайде" м'ясо (крім свинини) або жирненький лосось, цільнозерновий каша, якщо хочете щось веганське – овочевий суп, наприклад, гарбузовий, до м'яса – теж добре салат з овочів. Головне – не переїдати зелені і овочів, які можуть викликати бродіння в кишківнику (наприклад, шпинат, редис, деякі види капусти).

Після ситного обіду до вечері, якщо з'являється відчуття голоду, організуйте полуденок.

Наприклад, якщо другий сніданок складався з кислого яблука, жмені ягід або горішків, то з'їжте на полуденок йогурт (тільки несолодкий) або сир.

Для корисних перекусів підходять йогурти, кефір, але тільки не солодкі / Фото: Pixabay

Важливо: улюблені багатьма так звані "фітнес-каші" для перекусів краще не вибирати: це перероблені продукти, вони теж швидко трансформуються в цукор, гальмуючи при цьому процес спалювання жиру.

Якщо часто їсти такі каші, то можна досить швидко набрати зайву вагу. Якщо любите каші і шукаєйте здорову альтернативу "кашам-хвилинкам" – тоді зверніть увагу на цільнозернові крупи – гречку, перловку, пшоно.

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