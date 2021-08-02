Чипсы, конфеты, булки, сладкая газировка, которыми мы перекусываем – вовсе не пример полезного перекуса. Как перекусить с пользой для здоровья – в материале

Полезнее всего перекусывать несладкими яблоками, орешками, овощами / Фото: Сегодня

Фрукты, которыми летом многие любят перекусить, безусловно, намного здоровее конфет или хот-догов, но похудеть помогут далеко не все из них. Какими продуктами полезнее всего перекусывать, как организовать правильный перекус, почему сладкие фрукты – не лучший продукт для этого, рассказала наш постоянный эксперт, психолог, диетолог, консультант по здоровому питанию Ксения Рэн.

Ксения Рэн / Фото: пресс-служба

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В чем вообще важность перекусов?

В современном мире, отягощенном быстрым темпом, очень важно правильно организовать не только завтраки, обеды и ужины, но и перекусы. Люди часто пропускают второй завтрак и полдник, в итоге потом удивляются, откуда же так быстро берутся лишние килограммы? Оттуда, что организм пытается наверстать упущенное и голод "заставляет" нас поглощать больше калорий в обед и на ужин.

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А если вы еще и не обедали, перебившись кофе или чаем с печеньем, то и подавно. Поэтому важно, как полноценно завтракать, так и организовать перекусы на работе.

Сейчас время сезонных фруктов и овощей, очень полезно и здорово использовать эти продукты в качестве перекусов.

Многие берут на работу бананы – это подходящий фрукт для перекуса?

Если у вас нет лишнего веса, вы питаетесь рационально и цели похудеть у вас в данный момент нет, то периодически можно перекусывать и бананами. Но у этого фрукта высокий гликемический индекс, то есть он содержит много фруктозы. А налегание на фрукты с высоким содержанием фруктозы приведет к тому, что организм переварит ее в сахар и отложит в виде жировых запасов.

Для перекусов годятся несладкие ягоды, фрукты и овощи / Фото: Pixabay

Если вы хотите питаться более здорово и рационально, похудеть и заменили перекусы с печенья и конфет на сладкие фрукты, то "прогнать" лишние килограммы не получится. Также можно съесть фрукт в конце обеда, тогда вечером вас не будет так сильно тянуть на сладкое.

Поэтому фрукты, особенно сладкие, употребляем умеренно и в 1-ой половине дня.

А для перекусов больше годятся несладкие фрукты и овощи – кислые яблоки, ягоды, особенно темных цветов (голубика, черника, смородина, крыжовник и т.д., но не виноград – он сладкий), нарезанный ломтиками огурчик или морковь. Или тушеные овощи – кабачки, баклажаны, перец и т.д.

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Важный момент: нарезать овощи лучше непосредственно перед тем, как есть, особенно если вы любите салаты. Также для второго завтрака или полдника годятся качественные кисломолочные нежирные продукты, орешки, сухофрукты. И не забывайте про питьевой режим, особенно в жару, а также не пропускайте обед.

Чем же так важен обед?

Обед – это самый фундаментальный прием пищи, в это время наши пищеварительные ферменты наиболее активны. В обед хорошо принимать белковую и углеводную пищу, организм в это время лучше всего сможет ее усвоить. Поэтому не терпите голод до ужина, пообедайте. Если берете обеды с собой на работу – то не забывайте их правильно транспортировать и хранить, чтобы еда не испортилась.

На обед хорошо "зайдет" мясо (кроме свинины) или жирненький лосось, цельнозерновая каша, если хотите что-то веганское – овощной суп, например, тыквенный, к мясу тоже хорошо салат из овощей. Главное – не переедать зелени и овощей, которые могут вызвать брожение в кишечнике (например, шпинат, редис, некоторые виды капусты).

После сытного обеда до ужина, если появляется чувство голода, то организуйте полдник.

Например, если второй завтрак состоял из кислого яблока, горсти ягод или орешков, то съешьте на полдник йогурт (только несладкий) или творог.

Для полезных перекусов подходят йогурты, кефир, но только не сладкие / Фото: Pixabay

Важно: любимые многими так называемые "фитнесс-каши" для перекусов лучше не выбирать: это переработанные продукты, они тоже быстро трансформируются в сахар, тормозя при этом процесс сжигания жира.

Если часто кушать такие каши, то можно довольно быстро набрать лишний вес. Любите каши и ищите здоровую альтернативу "кашам-минуткам" – тогда обратите внимание на цельнозерновые крупы – гречку, перловку, пшено.

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